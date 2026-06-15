Chuyện thu phí "cầu Đún BOT" dân sinh ở Hưng Yên

"Cầu Đún, giảm tốc độ, dừng xe, thu phí" dòng chữ màu đỏ, to, đậm này ghi trên bức tường nhà ở ngay đầu cầu Đún bắc qua sông Tiên Hưng, nối liền xã Thần Khê với xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên).

Thanh barie chắn ngang đầu cây cầu dân sinh này là đoạn thân tre khô được điều chỉnh bật lên, kéo xuống bởi một người đàn ông đi dép tông, mặc quần soóc.

Những người điều khiển xe máy, ôtô qua đây đều từ từ dừng lại, đưa trả cho người đàn ông gác barie này 2.000 đồng hoặc 10.000 đồng. Có lẽ vậy mà đối với nhiều người dân ở Hưng Yên hiện nay, cầu Đún còn có tên gọi khác là cầu Đún BOT.

Theo hồ sơ tài liệu còn lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân xã Thần Khê, xuất phát từ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân xã Chi Lăng, các xã lân cận của huyện Hưng Hà và nhân dân xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình trước đây), từ năm 2004, ông Nguyễn Ngọc Riệc, thôn Tân Tiến (xã Chi Lăng trước đây, nay là xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) đã mạnh dạn làm đơn xin phép xã Chi Lăng và xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (nay là xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) tự bỏ 100% vốn để đầu tư xây dựng cầu Đún thay đò Đún để phục vụ nhân dân.

Được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, công trình cầu Đún được lập thiết kế, tổng dự toán công trình và xây dựng trong hai năm 2006-2007. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 800 triệu đồng. Cầu Đún có tải trọng tối đa 5 tấn, chiều dài trên 60m, chiều rộng trên 3m, cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép, do Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Thái Bình thi công.

Cầu Đún được xây dựng từ năm 2006-2007, cầu có tải trọng tối đa 5 tấn, dài trên 60m và rộng trên 3m và được phép thu phí dưới 30 năm. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Sau khi hoàn thành, ông Riệc có đơn xin phép thu phí phương tiện giao thông qua lại cầu Đún để thu hồi vốn xây dựng cầu. Xã Chi Lăng và Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà đã đồng ý và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho phép thu phí, thời gian được phép thu phí cũng như các nghĩa vụ đối với Nhà nước của ông Riệc.

Khi đó, tỉnh Thái Bình đã ban hành khung giá thu phí cụ thể. Ông Riệc và chính quyền xã đã có hợp đồng quản lý, khai thác sử dụng và thu phí cầu Đún, với thời hạn không quá 30 năm...

Là một người dân xã Thần Khê, thường đi chợ, đi bán hàng qua cầu Đún, ông Nguyễn Đình Thiết, 60 tuổi, cho biết trước đây đi qua nơi này bằng đò, thật sự bất cập. Sau đó, gia đình một người dân ở đây làm cây cầu này thì có thuận tiện hơn, nhưng để giao thông cây cầu hoạt động như bây giờ thì cũng rất bất cập.

Dĩ nhiên, thu phí để người làm cầu thu lại những gì người ta đã làm cho dân đi lại thuận tiện hơn, nhưng giao thông ở cả xã hội bây giờ rất cởi mở rồi, vậy mà vẫn để tình trạng thu phí như này. Ông Thiết mong Nhà nước xem xét, hỗ trợ để người dân qua lại cây cầu này thuận lợi hơn.

Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Trưởng thôn Tân Tiến (xã Thần Khê), cũng cho rằng từ năm 2008 đến nay có cây cầu này đã rất thuận lợi cho người dân. Nhưng những năm gần đây, xã hội phát triển, tỉnh và Trung ương cần xem xét hỗ trợ, thanh lý cây cầu này với nhà đầu tư để người ta không thu phí nữa, để người dân qua lại cây cầu này thuận tiện.

Người dân nơi đây cũng chủ yếu làm ruộng, kinh tế còn rất khó khăn, vậy mà mỗi lần xe máy qua cầu phải trả phí 2.000 đồng, ôtô là 10.000 đồng. Có những người đưa con cháu đi học, đi làm công ty, đi chợ, một ngày phải qua cầu này 3-4 lần.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Khê Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân nơi đây nhiều lần có ý kiến, đến thời đại này rồi mà còn thu phí của người dân nghèo đi qua cầu dân sinh...

Hiện nay, xã Thần Khê đang phấn đấu sớm hoàn thành tuyến đường ven đê, đây là đường chính kết nối xã Hưng Hà với xã Bắc Tiên Hưng, xã Thần Khê. Phía Đông xã Thần Khê giáp với xã Tiên Hưng và Bắc Tiên Hưng, với nhu cầu đi lại của người dân hiện tại, giao thông chưa đảm bảo.

Lãnh đạo xã Thần Khê rà soát, kiểm tra thực tế tại cầu Đún (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Để kết nối vùng, xã mong muốn, đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư cho hai xã giáp ranh một cây cầu kết nối đảm bảo quy mô, lưu lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu, thương mại của nhân dân hai bên xã Thần Khê-Tiên Hưng. Bởi Thần Khê cũng là xã có những khu vực làng nghề rất phát triển kinh doanh, nhu cầu đi lại rất lớn.

Từ ngày hình thành con đường ven đê, nhu cầu xe ôtô đi lại tăng cao. Có cây cầu kết nối vùng này, xã Thần Khê sẽ là một điểm bứt phá phát triển kinh tế trong nhân dân.

Gần đây, tại các buổi làm việc của Đoàn công tác số 4 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với phường, xã trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo xã Thần Khê và xã Tiên Hưng đã báo cáo về cầu Đún BOT. Cầu này không còn đáp ứng lưu lượng phương tiện và tải trọng ngày càng tăng từ các xã Thần Khê, Tiên Hưng, Bắc Tiên Hưng nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền quán triệt về vấn đề này, không để ở Hưng Yên mà còn tình trạng như vùng sâu, vùng xa như vậy.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo hai xã, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên rà soát, kiểm tra lại toàn bộ việc này.

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên có nhiệm vụ xem xét, cân đối hỗ trợ kinh phí cho xã có phương án để người dân qua lại cầu Đún được thuận tiện./.

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