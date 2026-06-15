Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại từ 19/8

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0 giờ 0 phút ngày 19/8/2026 (giờ địa phương).

Căn cứ tiến độ thực hiện dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn – Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”, ACV đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các điều kiện để đưa cảng vào khai thác trở lại.

Các đơn vị cũng đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn - đồng bộ - sẵn sàng phục vụ khai thác sau thời gian tạm dừng.Trước đó, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để thi công dự án bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày 4/3/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/8/2026.

Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” do ACV làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09 - 27 có kích thước dài 3.250 m x 45 m với giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng bền vững.

Với quy mô xây dựng như vậy, dự án không chỉ khôi phục toàn diện sức bền khu bay để đảm bảo vận hành an toàn trong mọi thời tiết, mà còn là bước đệm chiến lược hiện thực hóa quy hoạch Liên Khương trở thành trung tâm hàng không của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn phát triển mới.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đủ điều kiện khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, với công suất khoảng 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau năm 2030, đường băng dự kiến được kéo dài lên 3.600 m, nâng tổng công suất toàn cảng lên khoảng 7 triệu lượt khách/năm./.

Tạm dừng khai thác tại Sân bay Liên Khương từ tháng Ba Do Sân bay Liên Khương tạm thời đóng cửa từ tháng 3/2026, Vietnam Airlines sẽ tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận để duy trì khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

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