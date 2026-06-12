Cần Thơ xử phạt hai doanh nghiệp xay xát lúa gạo gây ô nhiễm bụi

Ngày 12/6, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã ký ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD.

Đây là hai cơ sở xay xát lúa gạo hoạt động trên địa bàn xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, bị kiểm tra và xử lý sau khi có các thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí về tình trạng ô nhiễm bụi.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1023/QĐ-XPHC ban hành ngày 11/6/2026, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ, có trụ sở chính tại ấp Thạnh Hòa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, do ông Trần Văn Bon làm Giám đốc.

Quyết định nêu rõ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ đã thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hành vi thứ nhất là không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo quy định; hành vi thứ hai là không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Các hành vi vi phạm nêu trên bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 43 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tổng mức phạt tiền áp dụng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ cho cả hai hành vi vi phạm là 16,5 triệu đồng; trong đó, đối với hành vi vi phạm thứ nhất, mức phạt áp dụng cho tổ chức là 1,5 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm thứ hai, mức phạt áp dụng cho tổ chức là 15 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Thành Tâm Cờ Đỏ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định đối với hành vi thứ nhất và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Đối với hành vi thứ hai, doanh nghiệp không bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại ấp Thạnh Hòa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, do ông Nguyễn Quốc Phong làm Giám đốc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD có hai hành vi vi phạm đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hành vi thứ nhất là không đăng ký môi trường theo quy định; hành vi thứ hai là không thu gom, quản lý, xử lý bụi, khí thải theo quy định. Các hành vi vi phạm này bị áp dụng xử phạt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Tổng mức phạt bằng tiền đối với hai hành vi vi phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD là 9,5 triệu đồng. Cụ thể, hành vi vi phạm thứ nhất bị áp dụng mức xử phạt là 8 triệu đồng. Hành vi vi phạm thứ hai bị áp dụng mức xử phạt là 1,5 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, doanh nghiệp buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm đối với hành vi thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có bài viết phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng từ các nhà máy, cơ sở xay xát lúa gạo tại khu vực xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Trên cơ sở các nội dung phản ánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã ký ban hành Quyết định số 934/QĐ-SNNMT ngày 27/5/2026 về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường đối với các nhà máy, cơ sở xay xát lúa gạo trên địa bàn xã Cờ Đỏ.

Ngày 4/6/2026, Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Chi cục Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của Công an thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ, đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD.

Theo phản ánh của người dân, dù đã cam kết khắc phục các thiếu sót và có biện pháp bảo vệ môi trường, không để bụi phát tán ra ngoài trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, theo video clip do người dân ghi lại và cung cấp cho phóng viên vào ngày 11/6, khi nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ hoạt động bơm trấu xuống ghe, vẫn không có biện pháp che chắn và bụi vẫn phát tán trực tiếp ra môi trường./.

Cần Thơ: Người dân xã Cờ Đỏ bức xúc vì bụi từ nhà máy xay xát lúa gạo Các nhà máy nhà máy xay xát và chế biến lúa gạo đã hoạt động nhiều năm ven kênh Thốt Nốt nhưng chưa đảm bảo tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phát tán bụi cám vào không khí.