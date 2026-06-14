Bằng chứng phản bác luận điệu xuyên tạc về “kỷ nguyên vươn mình”

"Kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc là một khái niệm chiến lược mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Việt Nam hiện đại.

Đây không chỉ là một mục tiêu chính trị mà còn là một khát vọng mang tính thời đại, được định hình rõ nét thông qua các định hướng chiến lược từ Đại hội XIII đến Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, các đối tượng thù địch, phần tử cơ hội đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận tính khoa học và thực tiễn của khái niệm “kỷ nguyên vươn mình” và cho rằng đây chỉ là “khẩu hiệu chính trị”, mang tính tuyên truyền, không có giá trị thực chất.

Thông qua việc phát tán thông tin sai lệch, chúng hy vọng tạo ra sự hoang mang, làm mất niềm tin trong một bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ, đầy đủ và chính xác về quan điểm “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, khiến một số cán bộ, đảng viên có thể dao động về định hướng phát triển bền vững của đất nước.

Nhận định về vấn đề này, Trung tá, Tiến sĩ Phạm Văn Long, giảng viên Khoa Triết học Marx-Lenin, Trường Sỹ quan chính trị (Bộ Quốc phòng) cho rằng một định hướng lớn bị xuyên tạc có thể làm suy yếu động lực hành động của xã hội. Nếu người dân, nhất là thế hệ trẻ bị dẫn dắt vào tâm lý hoài nghi có thể sẽ mất phương hướng, giảm sút ý chí phấn đấu và tinh thần cống hiến.

Đồng tình với quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Báo (nguyên Chánh Thanh tra, giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng đây là một thủ đoạn xuyên tạc quen thuộc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới, làm suy giảm niềm tin xã hội và gieo rắc tâm lý hoài nghi đối với các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Các luận điệu này thường sử dụng ba sự đánh tráo. Thứ nhất, đánh tráo giữa khát vọng phát triển với sự mị dân, trong khi bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển đều cần có tầm nhìn chiến lược và mục tiêu dài hạn. Thứ hai, đánh tráo giữa những khó khăn trước mắt với việc phủ định tương lai của cả đất nước. Thứ ba, đánh tráo giữa yêu cầu nỗ lực phấn đấu với những lời hứa dễ dãi, trong khi Đảng ta chưa bao giờ cho rằng con đường đi tới phồn vinh là bằng phẳng.

Xe chở container hoạt động trên cảng quốc tế Gemalink thuộc hệ thống Cảng biển Cái Mép. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nền kinh tế nghèo, quy mô nhỏ, từng bị bao vây cấm vận đã vươn lên trở thành nền kinh tế có độ mở lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, năng lực quản trị quốc gia, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế có nhiều bước tiến quan trọng.

Một dân tộc chỉ có thể nói đến “vươn mình” khi đã có nền tảng nội sinh đủ mạnh để bước sang một nấc thang phát triển mới và Việt Nam hiện nay đang hội tụ những điều kiện đó!

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Báo cho rằng phản bác các quan điểm sai trái không thể chỉ bằng cảm xúc mà phải bằng lý luận, số liệu, thực tiễn và kết quả cụ thể. Đặc biệt, cần làm cho người dân thấy được mối liên hệ giữa mục tiêu phát triển với lợi ích thiết thực của mình; doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội vươn lên; cán bộ thấy rõ trách nhiệm phụng sự; thế hệ trẻ thấy được tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của đất nước.

Nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu cho rằng, thực tiễn 40 năm đổi mới ở Việt Nam đã ghi nhận những chuyển biến mang tính bước ngoặt: từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ một quốc gia nghèo, bị bao vây cấm vận trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế.

Các lĩnh vực chính trị ổn định, xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, quốc phòng-an ninh được giữ vững, vị thế quốc tế không ngừng được củng cố.

Tiến sỹ Phạm Văn Long dẫn chứng, thực tiễn tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong những năm gần đây là minh chứng trực tiếp cho quá trình “vươn mình” của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế của nước ta giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,2%/ năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới, đặc biệt tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên từ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nếu chỉ là “khẩu hiệu”, sẽ không thể có một chuỗi số liệu tăng trưởng ổn định và có tính hệ thống như vậy!

Không chỉ khẳng định nội lực, thực tiễn hội nhập quốc tế sâu rộng và năng lực cạnh tranh quốc gia ngày càng nâng cao đã khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mốc 900 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế thương mại lớn của thế giới.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tiến sỹ Phạm Văn Long nhấn mạnh cần kiên định nền tảng lý luận, thống nhất nhận thức về nội hàm và giá trị thực tiễn của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng, giữ vai trò định hướng và “miễn dịch” về tư tưởng trước các thông tin sai lệch; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, lấy thành tựu khách quan làm cơ sở trực tiếp để phản bác; chủ động làm chủ không gian truyền thông, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên môi trường mạng. Đặc biệt là gắn chặt lý luận với hành động thực tiễn, lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của nhân dân làm thước đo.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Chi (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, kỷ nguyên số đặt ra yêu cầu phải chuyển dịch mạnh mẽ hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng sang không gian mạng, coi đây là “mặt trận chính.”

Đại hội XIV của Đảng yêu cầu trong bối cảnh mới phải “quản lý có hiệu quả an ninh mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.” Điều này đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phân tích truyền thông số trong việc nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận. Phương thức đấu tranh phải bảo đảm yêu cầu “nhanh, chính xác, trúng, đúng,” kết hợp chặt chẽ giữa tốc độ và độ tin cậy, giữa phản ứng kịp thời và lập luận khoa học.

Khẳng định yếu tố con người giữ vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác này, Tiến sỹ Nguyễn Thị Mai Chi nhấn mạnh cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có trình độ chuyên môn sâu và kỹ năng công nghệ hiện đại.

Trong điều kiện không gian mạng trở thành “mặt trận chính,” nếu thiếu năng lực công nghệ, cán bộ khó có thể tham gia đấu tranh hiệu quả. Vì vậy, cần chú trọng đào tạo kỹ năng truyền thông số, phân tích dữ liệu, nhận diện thông tin xấu độc; đồng thời hình thành các lực lượng phản ứng nhanh trên không gian mạng, có khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để thông tin sai lệch lan rộng.

Theo Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Khắc Mạnh, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị, Trường Sỹ quan chính trị, Bộ Quốc phòng, cần tăng cường các hình thức, biện pháp phản bác đa dạng, phong phú, linh hoạt đấu tranh trực diện và đấu tranh gián tiếp.

Thông qua phát hiện, nhận diện, sử dụng các tài khoản cá nhân, các tài khoản Facebook, Zalo, trang fanpage, blog, website, báo, tạp chí điện tử để đăng tải, chia sẻ các bài viết, bài nói, bình luận, video, clip, thể hiện quan điểm, lập trường, có cơ sở khoa học và thực tiễn để chỉ rõ tính chất sai trái, phản khoa học, phi thực tiễn và vạch trần bản chất phản động của những quan điểm xuyên tạc, phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể khẳng định, thực tiễn phát triển của đất nước đã chứng minh “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” chính là sự khái quát mang tính chính trị-lý luận về một giai đoạn phát triển mới của đất nước; là lời cam kết chính trị, lời hiệu triệu phát triển và cũng là trách nhiệm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045./.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong Kỷ nguyên vươn mình, chúng ta đổi mới nhưng không chệch hướng, phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu rộng gắn với giữ vững độc lập, tự chủ.