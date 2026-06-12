Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất đầu tư cao tốc TP.HCM nối các tỉnh ĐBSCL

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi ý kiến đối với kiến nghị triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long An-Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá việc đầu tư hơn 71km đường cao tốc quy mô 4 làn xe và mở rộng hơn 16km quốc lộ từ quy mô 2 làn xe thành 4 làn xe với sơ bộ tổng mức đầu tư theo tờ trình khoảng 30.355 tỷ đồng nếu đầu tư theo phương thức công-tư (PPP); khoảng 29.278 tỷ đồng nếu đầu tư công là tương đối thấp so với các dự án tương tự đang nghiên cứu.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành và tư vấn lưu ý trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần tính đúng, tính đủ các khoản mục chi phí theo đúng quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tránh nguy cơ thiếu hụt vốn, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư ở các giai đoạn sau.

Với dự án này theo đề xuất của tỉnh Vĩnh Long, Bộ Xây dựng yêu cầu tính toán dự báo nhu cầu vận tải, luận chứng rõ về việc kiến nghị đầu tư đoạn cuối tuyến trong giai đoạn 1, đoạn đầu tuyến tiếp giáp khu vực phát triển là Thành phố Hồ Chí Minh lại đầu tư sau; đoạn đi chung với Quốc lộ 60 (từ nút giao Quốc lộ 54 đến cầu Đại Ngãi dài hơn 15km) giữ nguyên quy mô 2 làn xe sẽ tạo nên nút thắt cổ chai, chưa bảo đảm tính đồng bộ về năng lực thông hành trên Quốc lộ 60 và tuyến cao tốc.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng nhìn nhận việc dự kiến đầu tư mở rộng 9,5km Quốc lộ 57C thành quy mô đường cấp III, 4 làn xe là chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt (quy hoạch là đường cấp III, 2 làn xe); việc sử dụng, đi chung với hệ thống giao thông quốc lộ, tỉnh lộ (bao gồm cầu lớn như cầu Rạch Miễu, cầu Đại Ngãi 1 và 2) giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu nhưng sẽ làm giảm tốc độ khai thác của tuyến cao tốc, kéo dài thời gian hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trà Vinh, Sóc Trăng và ngược lại.

Đánh giá thời gian qua việc triển khai các dự án giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thiếu hụt về vật liệu xây dựng, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng tỉnh Vĩnh Long cần chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị tư vấn chủ động khảo sát, tìm kiếm và xác định nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm đủ và đáp ứng tiến độ thi công của dự án; nghiên cứu, phân tích, so sánh phương án đắp nền đường thông thường với phương án sử dụng cầu cạn (toàn tuyến hoặc từng phân đoạn đi qua vùng có địa chất yếu, thiếu hụt nguồn vật liệu đắp) để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn công trình và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nêu quan điểm việc triển khai đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long An-Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả theo quy định và phù hợp với định hướng phát triển chung theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, chú trọng hạch toán hiệu quả kinh tế-xã hội trong phân bổ, quản lý và sử dụng mọi nguồn lực, đánh giá tác động của hoạt động xây dựng, tạo việc làm, đóng góp tăng trưởng kinh tế... để đưa ra các kết quả chỉ tiêu đánh giá định lượng làm cơ sở xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ vốn cho dự án./.

Đề xuất mở rộng hai tuyến cao tốc dài 80km khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Hai tuyến cao tốc được đề xuất đầu tư mở rộng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nếu được thông qua sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội liên vùng.