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Sạt lở và sụt lún gia tăng, đe dọa hạ tầng giao thông ở Tây Ninh

Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416m, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

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Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sụt lún đất #Hạ tầng giao thông #Sạt lở ở Tây Ninh Tây Ninh