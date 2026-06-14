Sạt lở và sụt lún gia tăng, đe dọa hạ tầng giao thông ở Tây Ninh

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại./.
(TTXVN/Vietnam+)
Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416m, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại./.