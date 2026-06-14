Sạt lở và sụt lún gia tăng, đe dọa hạ tầng giao thông ở Tây Ninh

Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416m, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.