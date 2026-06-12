Đồng Nai: Nhiều "ổ gà," "ổ voi" trên tuyến ĐT.759 gây mất an toàn giao thông

Người dân sinh sống dọc tuyến đường ĐT.759 cũng như các tài xế lưu thông qua địa bàn xã Đa Kia và xã biên giới Thiện Hưng của thành phố Đồng Nai bức xúc trước tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp.

Trên tuyến đường này xuất hiện các đoạn “ổ gà,” “ổ voi”, biến đoạn đường thành những bẫy giao thông rình rập.

Theo phản ánh của người dân, điểm hư hỏng nặng nhất nằm ở đoạn qua Thôn 2 (xã Đa Kia). Kể từ cuối năm 2025 đến nay, các hố sâu ngày càng lan rộng và khoét sâu hơn.

Vào mùa mưa, nước ngập che khuất các hố tử thần khiến người tham gia giao thông bị khuất tầm nhìn, sập bẫy dẫn đến ngã xe và hư hỏng tài sản.

Nghiêm trọng hơn, để né các hố sâu này, nhiều xe buộc phải lấn sang làn đường ngược chiều hoặc lao lên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối đầu cực kỳ nguy hiểm.

Theo người dân, nhiều trường hợp các em học sinh tham gia giao thông bị té ngã phải đưa đi cấp cứu. Dù chưa ảnh hưởng nặng về tính mạng, nhưng những vụ tai nạn thời gian qua chính là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sớm có giải pháp khắc phục và sửa chữa.

Bà Trần Thị Ngoan, người dân thôn 2 bức xúc: "Nhà tôi cạnh đường đã chứng kiến con đường xuống cấp từng ngày. Sợ nhất là người đi xe máy vào ban đêm hoặc trời mưa đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế nên bị ngã, xe cộ hư hỏng. Khu vực này đông dân cư, mỗi lần xe tải lớn đi qua đều phải giảm tốc độ, lách qua các hố sâu. Nhiều tài xế thậm chí còn cho xe lao cả lên vỉa hè nhà tôi để né ổ voi khiến toàn bộ phần nền ximăng bị bong tróc, hư hỏng từ lâu. Hiện tại, tôi chỉ mong các cơ quan quản lý đường bộ sớm vào cuộc, trước mắt là dặm vá, lấp các hố sâu này lại để người dân đi lại an toàn và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra."

Còn anh Nguyễn Văn Tình ở phường Phước Long thường xuyên chở hàng qua tuyến đường này, bức xúc chia sẻ: "Đặc thù công việc của chúng tôi là phải vận chuyển hàng hóa qua lại liên tục giữa Phước Long và xã biên giới Thiện Hưng nên việc đường xá xuống cấp gây rất nhiều khó khăn. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế. Những tài xế lạ không quen đường khi đi qua khu vực này rất dễ bị sập hố bất ngờ. Nhiều người giật mình phanh gấp, khiến các xe di chuyển ngay phía sau không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn liên hoàn."

Đường ĐT.759 tại đoạn thuộc thôn 2, xã Đa Kia bị xuống cấp với nhiều “ổ gà”, “ổ voi”. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Theo ông Đinh Quang Hanh, Trưởng thôn 2 (xã Đa Kia), tại đoạn đường ĐT.759 chạy qua địa bàn hiện là “điểm đen” giao thông do xuống cấp. Mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu ngay tại khúc cua khuất tầm nhìn, khiến các phương tiện không có không gian tránh né, thường phải dừng lại đột ngột.

Ông Hanh cho biết đoạn đường này thuộc đường ĐT.759, qua khu vực thôn 2 hiện xuống cấp nghiêm trọng nhiều tháng qua. Mặt đường dày đặc ổ gà, ổ voi, lại đúng vào khúc cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Đáng ngại nhất là vào ngày mưa, nước ngập che khuất các hố sâu, nhiều cháu học sinh đi học về không phát hiện được đã bị ngã xe, phải đưa đi cấp cứu.

“Với tinh thần tính mạng con người là trên hết, bà con mong muốn các cấp ngành sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, tránh để xảy ra những sự cố tai nạn thương tâm. Bản thân tôi cũng đã quay phim, ghi nhận thực trạng để gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị lên cấp trên giải quyết,” ông Hanh mong muốn.

Trước tình trạng tuyến đường xuất hiện nhiều hố sâu, mặt đường bong tróc, người dân mong muốn các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng giao thông cần sớm vào cuộc, nhanh chóng triển khai các biện pháp sửa chữa, dặm vá và nâng cấp các đoạn xuống cấp. Đường ĐT.759 là tuyến đường giao thông huyết mạch nối với các xã biên giới, ĐT.741, Quốc lộ 14... lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thường xuyên./.

Đồng Nai sớm khắc phục tuyến đường hư hỏng kéo dài, mất an toàn giao thông Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ thi công để tuyến đường sớm được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực.

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