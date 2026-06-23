Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.

Dự thảo quy định mới của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết lệ phí nộp đơn xin nhập quốc tịch sẽ tăng từ 760 USD lên 1.330 USD đối với hồ sơ giấy và từ 710 USD lên 1.280 USD đối với hồ sơ nộp trực tuyến. Lệ phí yêu cầu xem xét lại các hồ sơ bị từ chối cũng dự kiến tăng thêm 645 USD.

Đề xuất cũng bãi bỏ chương trình miễn lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt chính sách giảm phí đối với các hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 400% mức nghèo liên bang. Tuy nhiên, các quân nhân đủ điều kiện nhập quốc tịch vẫn tiếp tục được miễn lệ phí theo quy định hiện hành.

DHS cho biết việc điều chỉnh lệ phí nhằm bảo đảm USCIS có đủ nguồn lực để trang trải chi phí xử lý hồ sơ và tăng cường các biện pháp thẩm tra, xác minh theo yêu cầu của chính quyền. Không giống nhiều cơ quan liên bang khác, phần lớn ngân sách hoạt động của USCIS đến từ các khoản lệ phí do người nộp đơn chi trả.

Theo giới chức Mỹ, các mức phí hiện hành không còn phản ánh đầy đủ chi phí xử lý hồ sơ trong bối cảnh cơ quan này mở rộng các quy trình kiểm tra về nhân thân, tư cách đạo đức và tính chính xác của thông tin khai báo.

Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang khôi phục một số biện pháp xác minh từng được áp dụng trước đây, bao gồm việc thu thập thêm thông tin từ cộng đồng, hàng xóm hoặc đồng nghiệp của người nộp đơn trong một số trường hợp.

Đề xuất trên hiện chưa có hiệu lực và sẽ trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng trong 60 ngày trước khi được xem xét ban hành chính thức.

Trong khi đó, một số tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và các cựu quan chức di trú cho rằng việc tăng lệ phí có thể tạo thêm rào cản đối với hàng triệu thường trú nhân hợp pháp đang có nguyện vọng trở thành công dân Mỹ.

Theo số liệu của USCIS, hiện có hàng triệu người sở hữu thẻ thường trú nhân (Green Card) đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Động thái mới nhất phản ánh xu hướng tăng cường kiểm soát cả di cư bất hợp pháp lẫn các quy trình di trú hợp pháp của chính quyền Mỹ hiện nay, với mục tiêu siết chặt các tiêu chuẩn xét duyệt và nâng cao yêu cầu về an ninh, xác minh hồ sơ./.

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