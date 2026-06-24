World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thay đổi các quy định áp dụng đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước trận đấu thứ 3 tại vòng bảng World Cup vào ngày 26/6 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển này có thêm thời gian tương tự như các quốc gia khác tham dự giải đấu.



Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ dự định gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về cách đội tuyển nước này đã bị đối xử tại Mỹ cho đến nay.



Đội tuyển Iran giờ đây sẽ được phép di chuyển đến Seattle, bang Washington, 2 ngày trước trận đấu, tức được thêm một ngày ngoài khung thời gian 24 giờ mà "Team Melli" bị áp dụng trong 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên, đội vẫn sẽ được yêu cầu rời đi về đại bản doanh tại Tijuana ở Mexico sau khi trận đấu kết thúc.



Người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm World Cup 2026 của Nhà Trắng Andrew Giuliani đã ám chỉ khả năng này trong những ngày gần đây khi cho biết các cuộc thảo luận tích cực về việc thay đổi chính sách đang được tiến hành.



Ban đầu, đội tuyển Iran dự kiến tập luyện tại một cơ sở ở Tucson, bang Arizona, trước khi đại bản doanh của họ bất ngờ được chuyển sang Tijuana vào cuối tháng 5. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển phải liên tục di chuyển qua lại giữa Mexico và Mỹ để thi đấu và buộc phải rời Mỹ sau mỗi trận trong 2 trận vòng bảng đầu tiên.



Đội tuyển Iran trước đó đã phàn nàn về việc bị đối xử không công bằng tại giải đấu, khi 47 đội còn lại đều có thể đến địa điểm thi đấu sớm hơn và ở lại sau trận để phục hồi nếu muốn.

Huấn luyện viên đội tuyển Iran cho biết các cầu thủ của ông là “đội bóng bị đối xử thiệt thòi nhất trong toàn bộ World Cup.”



Sau 2 trận hòa với New Zealand (2-2) và Bỉ (0-0), Iran có thể giành quyền đi tiếp nếu đánh bại Ai Cập vào ngày 26/6 tại Seattle./.

World Cup 2026: Đội tuyển Iran tiến gần cuộc hẹn lịch sử với chủ nhà Mỹ Trận hòa trước Bỉ không chỉ giúp tuyển Iran giữ vững hy vọng vượt qua vòng bảng mà còn mở ra viễn cảnh về một cuộc so tài giàu tính biểu tượng với đội tuyển Mỹ ở các vòng đấu tiếp theo.