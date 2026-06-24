Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng đậm 5-0 ở World Cup 2026

Sau màn ra quân thất vọng, Bồ Đào Nha đã nhanh có được niềm vui bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng K World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu ấn tượng khi lập cú đúp để góp công lớn trong chiến thắng của Bồ Đào Nha.

Với việc làm tung lưới Uzbekistan, Ronaldo đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.

Ngoài Ronaldo, Nuno Mendes và Leao cũng đã điền tên mình lên bảng điện tử, trong khi bàn thắng còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của thủ môn Nematov.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026, qua đó tạm vươn lên vị trí nhất bảng K với 4 điểm sau hai lượt trận để rộng cửa đi tiếp.

Đội hình ra sân: Bồ Đào Nha (4-2-3-1): D.Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Bruno Fernandes, Felix - Ronaldo. Uzbekistan (3-4-2-1): A. Nematov - A. Khusanov, A. Abdullaev, R. Ashurmatov - B. Karimov, O. Khamrobekov, O. Shukurov, Sherzod Nasrullaev - A. Fayzullaev, Ganiev - Eldor Shomurodov. Bồ Đào Nha-Uzbekistan So với trận ra quân, Bồ Đào Nha có hai sự thay đổi người, Dias và Felix được tung vào sân để thế chỗ cho Araujo và silva. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Uzbekistan là đội giao bóng trước. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 0-0 3': Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân của Uzbekistan để gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 0-0 3': Bruno tung ra cú sút nguy hiểm trong vòng cấm nhưng đã bị hàng thủ Uzbekistan ngăn cản. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 0-0 4': Mendes thực hiện đường chuyền nguy hiểm cắt mặt khung thành của đối phương nhưng Ronaldo lại dứt điểm trượt đáng tiếc. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 1-0 6': Từ đường chuyền của Cancelo, Ronaldo tung ra cú sút căng đánh bại thủ thành Uzbekistan ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Với bàn thắng này, Ronaldo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 1-0 10': Bồ Đào Nha vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của Uzbekistan với hy vọng gia tăng cách biệt. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 1-0 14': Bồ Đào Nha được hưởng quà đá phạt nguy hiểm ngay sát vòng 16m50 sau tình huống Neto bị phạm lỗi. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 2-0 17': Từ chấm đá phạt, Mendes thực hiện cú sút rất căng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha. Mendes nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha từ chấm đá phạt. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Uzbekistan 2-0 22': Bồ Đào Nha đang rạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Uzbekistan - kiểm soát bóng lên đến 79% và đã có được 2 bàn thắng. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 2-0 29': Trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước, các cầu thủ Uzbekistan đang đẩy cao đội hình với hy vọng tạo nên bất ngờ. Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Uzbekistan 2-0 29': A. Ganiev làm tung lưới Bồ Đào Nha với cú sút đá căng không cho thủ thành Costa cơ hội để cản phá. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng khi cho rằng Cancelo bị Fayzullaev phạm lỗi trước khi Ganiev có cơ hội dứt điểm. Tình huống Cancelo bị Fayzullaev phạm lỗi. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Uzbekistan 2-0 35': Uzbekistan đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong những phút thi đấu đã qua và cũng đã tạo ra sức ép nhiều hơn về phía Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 3-0 39': Bruno có đường chuyền thuận lợi để Ronaldo băng xuống dứt điểm chéo góc, hoàn tất cú đúp để giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 3-0. Ronaldo hoàn tất cú đúp vào lưới Uzbekistan. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Uzbekistan 3-0 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 3-0 45+6: Ronaldo băng vào dứt điểm khó nhưng tiếc rằng cầu thủ của Uzbekistan đã phá bóng ngay sát vạch vôi. Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Niềm vui của các cổ động viên Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Uzbekistan 3-0 46': Bước vào hiệp 2, Uzbekistan đã có 2 sự thay đổi người khi Alijonov và Mozgovoy vào sân thay cho Nasrullaev và Khamrobekov. Bên phìa Bồ Đào Nha, Semedo và Conceição cũng được tung vào sân thay cho Cancelo và Neto. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 3-0 52': Fayzullaev tự tin đi bóng rồi tung ra cú sút căng nhưng không thể tạo ra khó khăn cho thủ thành Costa. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 3-0 58': Ronaldo thoát xuốn để đón đường chuyền của Bruno từ chấm đá phạt, nhưng cú sút của anh lại bị thủ thành Nematov cản phá. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 4-0 60': Bồ Đào Nha có bàn thắng thứ tư sau tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Uzbekistan. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 4-0 64': Trincao được tung vào sân để thế chỗ cho Felix. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 4-0 74': Ronaldo có được cơ hội thuận lợi sau sai lầm của thủ thành Nematov nhưng cú sút cuối cùng của anh lại không đánh bại được thủ môn này. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 4-0 76': Bernardo Silva được tung vào sân thay cho Neves. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 4-0 78': Shomurodov tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 4-0 84': Bruno tung ra cú sút từ xa nhưng không thể đánh bại được thủ thành Nematov. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 5-0 87': Leao, cầu thủ vừa được tung vào sân đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Semedo. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 5-0 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-Uzbekistan 5-0 90+5': Hết giờ! Bồ Đào Nha giành chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan.