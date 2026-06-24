Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khoảng 786 đại biểu.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khoảng 786 đại biểu.

Phiên trọng thể của Đại hội diễn ra sáng 25/6/2026.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai” thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm và khát vọng của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh và bền vững.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII./.