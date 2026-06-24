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World Cup 2026: Anh lỡ "chuyến tàu sớm" vào vòng knock-out, Croatia thắng nhọc

Ở loạt trận sáng 24/6, đội tuyển Anh gây thất vọng khi chỉ giành 1 điểm trước Ghana trong khi Croatia đánh bại Panama để giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Huy Khánh
Kane và đồng đội bất lực trước Ghana tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kane và đồng đội bất lực trước Ghana tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau màn ra quân tưng bừng, đội tuyển Anh đã nhanh chóng trở lại thực tế khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước Ghana ở lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026.

Trong suốt thời gian thi đấu tại Gillette, Tam sư kiểm soát bóng lên đến 79%, tung ra đến 19 cú dứt điểm, nhưng hoàn toàn "bất lực" trong việc đưa bóng vào lưới thủ thành Benjamin Asare.

Kết quả này khiến đội tuyển Anh trải qua giải đấu lớn thứ tư liên tiếp không thể giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2.

Trước đó, họ đã lần lượt hòa Scotland tại EURO 2020, hòa Mỹ ở World Cup 2022 và gần nhất là bị Đan Mạch chia điểm tại EURO 2024.

Với kết quả này, đội tuyển Anh tiếp tục dẫn đầu bảng L với 4 điểm, chỉ xếp trên Ghana nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu còn lại của bảng L, Croatia cũng đã có được chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi vượt qua Panama 1-0 nhờ bàn thắng của Ante Budimir.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Dalic vươn lên vị trí thứ 3 với ba điểm, để mở ra cơ hội giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Panama đã trở thành đội bóng tiếp theo phải dừng cuộc chơi sớm.

Ở lượt trận cuối bảng L, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Panama trong khi Croatia "đại chiến" Ghana./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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