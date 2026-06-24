World Cup 2026: Cuộc chiến không tiếng súng

Đối với người hâm mộ và cầu thủ, “quãng nghỉ tiếp nước” tại World Cup 2026 gần như không có giá trị gì đáng kể, thậm chí còn gây ra nhiều phàn nàn vì làm gián đoạn nhịp độ trận đấu và phá vỡ những chiến thuật đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ, song đối với kênh Fox Sports - đơn vị phát sóng giải đấu tại Mỹ - các con số tài chính lại lớn hơn cả khoảnh khắc Lionel Messi chuẩn bị thực hiện một quả phạt đền: ít nhất 250 triệu USD, và có thể lên tới 500-600 triệu USD.

Đó là số tiền mà kênh truyền hình này có khả năng thu được từ những đoạn quảng cáo “chèn vào” giữa trận đấu từ các thương hiệu xuất hiện ngay trong các “quãng nghỉ tiếp nước” gây tranh cãi.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tờ The Hollywood Reporter đưa tin chi phí trung bình cho một đoạn quảng cáo 30 giây trong sự kiện bóng đá này dao động từ 200.000 đến 750.000 USD, tùy thuộc vào đội thi đấu (ví dụ có đội tuyển Mỹ hay không) và giai đoạn giải đấu (chẳng hạn như vòng knock-out thường thu hút nhiều sự chú ý hơn).

Với khoảng 6 phút nghỉ tiếp nước, số tiền thu được tương đương từ 2,5 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận. Nhân với 104 trận đấu, và thực tế là phần lớn nhà quảng cáo mua theo gói trị giá hàng chục triệu USD chứ không mua lẻ từng đoạn, tổng doanh thu tiềm năng có thể vượt 500 triệu USD.

Trong khi đó, Fox Sports trả ít hơn số tiền này để mua toàn bộ bản quyền giải đấu. Chi phí bản quyền tiếng Anh cho World Cup 2026 được cho là nằm trong khoảng 400-500 triệu USD.

Điều trớ trêu hơn là FIFA lại giải thích rằng quãng nghỉ tiếp nước là cần thiết vì nhiệt độ tăng cao khiến cầu thủ cần thời gian nghỉ để làm mát cơ thể. Điều đó đồng nghĩa với việc một công ty đang kiếm hàng trăm triệu USD nhờ biến đổi khí hậu.

Fox Sports có thể thu phí quảng cáo cao như vậy vì các trận đấu diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ, tức là trong các khung giờ vàng, thuận lợi. Điều này chỉ xảy ra một lần trong 30 năm qua, khi phần lớn World Cup diễn ra ở châu Âu hoặc châu Á và rơi vào giờ khuya đối với khán giả Mỹ.

Tại Mỹ, bóng đá vốn ít hấp dẫn hơn với các nhà phát sóng vì không có nhiều khoảng nghỉ trong hiệp đấu, dẫn đến ít cơ hội quảng cáo hơn so với các môn thể thao khác. Doanh thu quảng cáo thường tập trung vào quảng cáo trên sân và trên áo đấu - những thứ mà các kênh truyền hình không được chia sẻ.

Do đó, các đài chỉ có thể khai thác tối đa giờ nghỉ giữa hiệp và các chương trình trước/sau trận đấu. Tuy nhiên, Fox Sports dường như đã tìm ra “lối đi vòng” nhờ các quãng nghỉ tiếp nước, với sự hỗ trợ từ FIFA.

Không phải tất cả các đài truyền hình đều tận dụng được cơ hội này. Telemundo không phát quảng cáo đầy đủ trong quãng nghỉ tiếp nước, mà chuyển về phòng studio, nơi các MC cảm ơn nhà tài trợ vì đã cho phép họ không cắt ngang chương trình.

Telemundo vẫn có lượng người xem ổn định, thu hút hàng triệu khán giả ở các trận đấu lớn và có nền tảng phát trực tuyến dễ tiếp cận hơn trên Peacock, nhưng bản quyền phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha khó bán hơn đối với một số nhà quảng cáo. Trong khi các thương hiệu lớn mua quảng cáo trên cả Fox Sports và Telemundo, một số thương hiệu nhỏ chỉ chọn 1 trong 2 thương hiệu này.

Bên cạnh việc mang lại nguồn thu quảng cáo, “quãng nghỉ tiếp nước” còn châm ngòi cho một cuộc “chiến không tiếng súng” đang diễn ra tại các sân vận động World Cup giữa DJ sân vận động và những tiếng la ó trong các khoảng nghỉ này.

Theo kênh truyền hình CNN, 2 quãng nghỉ giữa hiệp dành cho việc tiếp nước (và quảng cáo) đã liên tục bị đón nhận bằng những tiếng la ó ngày càng lớn từ khán giả, những người bức xúc khi FIFA biến các trận đấu thành những sự kiện gần giống như 4 hiệp thay vì 2 hiệp truyền thống. Và cách tốt nhất để khiến họ ngừng la ó là khiến họ bắt đầu hát.

Trong hiệp 2 trận đấu ngày 18/6 giữa Nam Phi và CH Séc, quãng nghỉ tiếp nước bị đáp trả bằng một loạt tiếng la ó. Chỉ vài giây sau, bài “Take Me Home, Country Roads” của John Denver vang lên từ hệ thống loa sân vận động, biến những tiếng phản đối thành một màn hát tập thể của 67.000 người. Một cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trong trận Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia hôm 21/6.

Trong trận Anh-Croatia ở Dallas (Mỹ), bài “Mr. Brightside” của The Killers được dùng để “áp chế” tiếng la ó. Ở Seattle, nơi Mỹ thắng Australia 2-0, một ban nhạc kèn đồng khiến khán đài trở nên sôi động thay vì phản đối trong giờ nghỉ ngắn. Còn tại Dallas trong trận Argentina gặp Áo thuộc bảng J, bài “Macarena” nổi tiếng năm 1993 của Los del Río đã được bật lên.

Động thái này phù hợp với bầu không khí truyền thống của “môn thể thao vua,” nhưng cũng là một chiến thuật khéo léo của các DJ sân vận động ở Mỹ. Mỗi khi tiếng la ó vang lên, người ta bắt đầu quan sát xem DJ sân vận động sẽ phản ứng nhanh đến mức nào để bật một bài hát quen thuộc nhằm “đổi không khí” trong sân./.

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