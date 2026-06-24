Người hâm mộ quê nhà phấn khích với màn trình diễn của Messi tại World Cup 2026

Hàng trăm cổ động viên Argentina đã tụ tập tại thủ đô Buenos Aires vào tối thứ Hai, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy cảm xúc, để theo dõi trận đấu thứ hai của đội nhà tại World Cup 2026.

Tại Buenos Aires, người hâm mộ không chỉ đơn thuần theo dõi một trận bóng đá. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy sự cuồng nhiệt lan tỏa trên từng góc phố, trong các quán cà phê, quán bar, và cả những quảng trường lớn nơi người dân tập trung theo dõi màn hình trực tiếp. Mỗi pha bóng, mỗi cơ hội đều khiến đám đông vỡ òa cảm xúc. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui như bùng nổ, bởi chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số.

Đó còn là một cột mốc lịch sử, khi Lionel Messi – ở tuổi 38 – tiếp tục viết nên chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Với màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu này, anh chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup nam./.