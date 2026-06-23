Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua góc nhìn của người trẻ Việt Nam

Cá nhân ông Tập Cận Bình đã nhiều lần gặp gỡ và trao đổi với các đại diện thanh niên Việt Nam, khuyến khích họ tiếp nối và phát huy tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vừa sản xuất một video chuyên sâu nói về việc người trẻ Việt Nam có những cảm nhận như thế nào về Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”

Cá nhân ông Tập Cận Bình đã nhiều lần gặp gỡ và trao đổi với các đại diện thanh niên Việt Nam, khuyến khích họ tiếp nối và phát huy tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

“Thanh niên là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội, đồng thời là những người kế thừa sự nghiệp của hai Đảng và hai quốc gia,” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp gỡ với đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm nay.

Video của Nhân dân Nhật báo giới thiệu câu chuyện của ba thanh niên Việt Nam đã trực tiếp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, qua đó mang đến góc nhìn về những ấn tượng của họ đối với nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc./.