Nhận định Scotland vs Brazil: Neymar tái xuất, chờ "Vũ công Samba" bùng nổ

Tuyển Scotland chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng 90 phút, nhưng chắn ngang trước mặt họ lại là một trong những thử thách đáng sợ nhất World Cup: Đội tuyển Brazil.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam), Scotland và Brazil sẽ bước vào lượt trận cuối cùng của bảng C World Cup 2026 trên sân Hard Rock. Hai đội đều chưa chắc chắn có vé đi tiếp, vì vậy đây hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể thay đổi số phận của cả chiến dịch.

Scotland hiện có 3 điểm sau hai lượt trận. Họ khởi đầu bằng chiến thắng khá nhọc nhằn trước Haiti, nhưng sau đó lại để thua Morocco với tỷ số tối thiểu. Kết quả ấy khiến đội bóng của huấn luyện viên Steve Clarke rơi xuống vị trí thứ ba và buộc phải giành một kết quả tích cực trước Brazil./.