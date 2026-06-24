World Cup 2026: Những cặp cha con lừng danh trong lịch sử bóng đá thế giới

World Cup không chỉ là sân khấu của những huyền thoại bóng đá mà còn là nơi chứng kiến sự tiếp nối đầy thú vị giữa các thế hệ trong cùng một gia đình.

Từ những người cha từng làm rạng danh quê hương đến những người con đang viết tiếp giấc mơ trên sân cỏ, lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh đã ghi dấu nhiều câu chuyện đặc biệt về "hổ phụ sinh hổ tử."

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, không ít gia đình đã có cả cha và con góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Dù đến nay chưa có cặp cha con nào cùng nâng cao cúp vàng với tư cách cầu thủ, nhưng những dấu ấn mà họ để lại vẫn trở thành một phần đáng nhớ trong lịch sử World Cup.

Tại World Cup 2026, cái tên nổi bật nhất trong số những người con đang tiếp bước cha mình là Erling Haaland của Na Uy. Chân sút 25 tuổi đang có phong độ ấn tượng với 4 bàn thắng chỉ sau hai trận đấu đầu tiên. Trước đó, cha anh là Alf-Inge Haaland cũng từng khoác áo đội tuyển Na Uy tại World Cup 1994.

Na Uy cũng là một trong những đội tuyển thể hiện rõ nét nhất sự tiếp nối giữa các thế hệ. Ngoài gia đình Haaland còn có những trường hợp như Erik và Kristian Thorstvedt hay Gøran và Alexander Sørloth - những cái tên từng và đang góp mặt trên sân khấu World Cup.

Gia đình Schmeichel (Đan Mạch) đã trở thành biểu tượng của vị trí thủ môn. Peter Schmeichel là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, còn người con Kasper Schmeichel cũng để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo đội tuyển quốc gia qua nhiều kỳ World Cup.

Hà Lan có gia đình Kluivert nổi tiếng. Patrick Kluivert từng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của "Cơn lốc màu da cam", trong khi con trai ông - cầu thủ Justin Kluivert - đang tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình ở cấp độ quốc tế.

Tại Pháp, câu chuyện của gia đình Zidane mang màu sắc đặc biệt hơn. Huyền thoại Zinedine Zidane từng có 12 lần ra sân tại ba kỳ World Cup trong màu áo tuyển Pháp. Trong khi đó, người con trai Luca Zidane lại lựa chọn khoác áo Algeria và đã có những lần ra sân tại World Cup 2026.

Italy tự hào sở hữu một trong những gia đình nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá. Cesare Maldini từng là thủ lĩnh của đội tuyển Italy, còn Paolo Maldini sau đó trở thành biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới. Paolo đã vượt xa thành tích của cha với 23 lần ra sân tại bốn kỳ World Cup.

Ở Tây Ban Nha, Xabi Alonso là đại diện tiêu biểu cho sự tiếp nối thế hệ. Nếu cha anh - danh thủ Miguel Ángel Alonso - từng có sự nghiệp đáng chú ý ở cấp câu lạc bộ, thì Xabi Alonso đã ghi dấu ấn sâu đậm hơn khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010.

Đội tuyển Mỹ cũng sở hữu nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. HLV Gregg Berhalter từng dự World Cup 2002 với tư cách cầu thủ, còn con trai ông là Sebastian Berhalter đang từng bước khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Giovanni Reyna tiếp tục nối dài di sản mà người cha Claudio Reyna để lại. Danh thủ Claudio Reyna từng là một trong những biểu tượng của bóng đá Mỹ, còn Giovanni Reyna hiện được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới.

Sự tiếp nối trong bóng đá đôi khi còn vượt qua ranh giới quốc gia. Mazinho từng vô địch World Cup 1994 cùng Brazil, nhưng con trai ông - Thiago Alcântara - lại lựa chọn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và trở thành một phần của “thế hệ vàng” bóng đá “Xứ Bò tót.”

Dù mỗi người chọn một hành trình khác nhau, nhưng điểm chung của họ vẫn là niềm đam mê bóng đá được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. World Cup 2026 đang chứng kiến những người con tiếp tục viết tiếp giấc mơ mà cha họ từng theo đuổi. Và chính những câu chuyện ấy đã góp phần tạo nên một trong những nét đẹp giàu cảm xúc nhất của bóng đá thế giới./.

World Cup 2026: Xác định đội tuyển thứ 7 góp mặt ở vòng knock-out Colombia đã vượt qua CHDC Congo 1-0 nhờ bàn thắng của Daniel Muñoz để trở thành đội bóng đầu tiên của bảng K góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026.