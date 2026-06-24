Ronaldo "mở tài khoản" World Cup 2026, phá hàng loạt kỷ lục sau cú đúp siêu hạng

Cristiano Ronaldo đã phá kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Bên cạnh đó là hàng loạt kỷ lục mới được CR7 thiết lập sau cú đúp vào lưới Uzbekistan.

Ronaldo xô đổ nhiều kỷ lục sau màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ Uzbekistan.

Cú đúp trước Uzbekistan ở lượt hai bảng K giúp Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Cú đúp bàn thắng giúp Ronaldo tiếp tục nối dài danh sách những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, từ năm 2006 đến 2026. Xếp sau là Lionel Messi với 5 kỳ trong cùng giai đoạn. Đồng thời, Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên con số 10. Thành tích này cũng giúp CR7 vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup./.