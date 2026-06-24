Khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh khi có nắng nóng

Để phòng bệnh trong những ngày nắng nóng, nên hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, đặc biệt lúc giữa trưa; uống nhiều nước, tăng cường hoa quả, rau xanh, khoáng chất, hạn chế rượu, bia, nước ngọt...

Nắng nóng là hiện tượng thời tiết khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35 độ C.

Tiếp xúc với nắng nóng có thể gây ra sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức, đột quỵ, đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Để phòng bệnh trong những ngày nắng nóng, nên hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, đặc biệt lúc giữa trưa; uống nhiều nước, tăng cường hoa quả, rau xanh, khoáng chất, hạn chế rượu, bia, nước ngọt; mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; giữ nhà cửa thoáng mát, che chắn chống nắng; không di chuyển đột ngột từ ngoài trời nắng vào phòng lạnh và ngược lại; quan tâm hỗ trợ người già, trẻ em, người bệnh khi nắng nóng./.