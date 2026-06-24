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Ô tô “điên” đâm liên hoàn hàng loạt xe máy trên cầu ở An Giang

Ngày 23/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu An Hòa (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) khi một ô tô con bất ngờ mất lái, lao sang làn ngược chiều và đâm vào nhiều xe máy.

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Ô tô “điên” đâm liên hoàn hàng loạt xe máy trên cầu ở An Giang
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Bản tin 60s ngày 24/6/2026 gồm những nội dung sau:

Ô tô “điên” đâm liên hoàn hàng loạt xe máy trên cầu ở An Giang.

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