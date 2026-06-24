Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị sốt, co giật đi cấp cứu kịp thời

Sáng 24/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một gia đình đưa cháu bé bị sốt, co giật cấp cứu kịp thời trong đêm.

Cụ thể, tối 23/6, khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 9, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát giao thông) nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T. (trú tại xã Tân Lập) về việc con của chị là cháu Q. bị sốt cao co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã lập tức cử 2 cán bộ sử dụng xe ô tô chuyên dụng bật đèn, còi ưu tiên để dẫn đường.

Quãng đường di chuyển đến bệnh viện hơn 20km nhưng trên tuyến Quốc lộ 9 có rất nhiều ôtô tải trọng lớn lưu thông, nhiều đoạn đường bị hạn chế tốc độ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, đến gần 21 giờ cùng ngày, cháu bé được đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để các bác sỹ kịp thời cấp cứu, điều trị.

Được biết, trước đó, cháu Q. bị ốm nên gia đình đã đưa vào bệnh viện tại thành phố Huế để kiểm tra, thăm khám. Tuy nhiên, khi đang trên đường từ Huế trở về nhà ở xã Tân Lập, cháu bé bất ngờ xuất hiện các triệu chứng co giật như trên./.

Kỳ tích hơn 10 giờ cứu sống bệnh nhi đa chấn thương nguy kịch nhờ hội chẩn từ xa Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa phối hợp cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Ca cấp cứu kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ.

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