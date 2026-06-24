Thành phố Hồ Chí Minh: Thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà

Ngày 24/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” theo đề xuất của Sở Y tế.

Chính sách này giúp hàng triệu người dân thành phố, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở y tế.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong hơn hai tháng qua, Sở Y tế đã triển khai mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại nhiều địa phương.

Đến nay, đã có 20 xã, phường trên địa bàn thành phố thành lập và vận hành các đội chăm sóc sức khỏe, từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Các đội chăm sóc sức khỏe đã đến tận hộ gia đình để rà soát, cập nhật thông tin sức khỏe, khám sàng lọc, tư vấn, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp.

Nhiều địa phương ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân, nhất là nhóm người cao tuổi và các trường hợp có nguy cơ sức khỏe cao. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục mà còn tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa trạm y tế với từng hộ gia đình trên địa bàn.

Mặc dù hiệu quả đã được phát huy thực tế, tuy nhiên hoạt động khám, chữa bệnh tại nhà vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng quy trình chuyên môn, hồ sơ, thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp với thực tiễn triển khai; lựa chọn địa bàn phù hợp để tổ chức thí điểm, đồng thời đánh giá kết quả sau 6 tháng và 12 tháng thực hiện.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như: chi phí vãng gia, hậu cần, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để các đội chăm sóc sức khỏe hoạt động hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu huy động hệ thống chính trị tại cơ sở cùng tham gia triển khai, từ tổ dân phố, khu phố, Hội Người cao tuổi đến các đoàn thể và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, nhằm bảo đảm mô hình thực sự đến được với từng hộ dân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân mà còn góp phần xây dựng một hệ thống y tế cơ sở chủ động, thực chất và gần dân hơn. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại trên thế giới, nhất là trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh và nhu cầu quản lý bệnh mạn tính ngày càng gia tăng.

Chủ trương này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển từ tư duy chữa bệnh là trung tâm sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và chủ động ngay tại cộng đồng./.

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm 1 lần Đến năm 2030, ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% số xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi.