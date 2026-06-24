4 phiến đá cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị lấy cắp như thế nào?

Bằng thủ đoạn dùng xe cẩu tháo dỡ tinh vi, nhóm đối tượng trú tại xã An Lão đã lấy đi 4 phiến đá của cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng để đem bán với giá 115 triệu đồng.

Bản tin 60s ngày 24/6/2026 gồm những nội dung sau:

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