Lịch thi đấu, trực tiếp World Cup 2026 ngày 25/6: Kịch tính loạt trận 'sinh tử'

Loạt trận World Cup 2026 diễn ra sáng 25/6 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi các bảng A, B và C bước vào lượt "sinh tử."

Vào lúc 2g sáng (theo giờ Việt Nam), bảng B sẽ bước vào lượt trận thứ ba với hai cặp đấu: Thụy Sĩ-Canada và Bosnia & Herzegovina-Qatar.

Tại bảng B, Canada và Thụy Sĩ đang cùng có 4 điểm để chia nhau ngôi đầu, trong khi Bosnia & Herzegovina và Qatar có cùng 1 điểm.

Với cục diện hiện tại, Canada và Thụy Sĩ chỉ cần hòa nhau ở màn chạm trán trực tiếp là sẽ nắm tay nhau thẳng tiến vào vòng knock-out.

Cặp đấu Bosnia & Herzegovina và Qatar sẽ căng thẳng hơn khi chỉ có đội giành chiến thắng mới có cơ hội giành quyền đi tiếp.

Đến 5g, bảng C hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi có đến ba đội tranh vé đi tiếp. Scotland sẽ có màn đại chiến Brazil, còn Maroc dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Haiti.

Ở bảng này, Brazil và Maroc đang chia sẻ ngôi đầu bảng với 4 điểm, trong khi Scotland đứng thứ ba với 3 điểm còn Haiti đã sớm bị loại.

Như vậy, Brazil và Maroc chỉ cần hòa ở lượt đấu này là sẽ giành quyền đi tiếp. Kết quả hòa cũng sẽ giúp Scotland có cơ hội tiếp tục hành trình.

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Loạt trận sáng 25/6 sẽ khép lại bằng hai trận đấu bảng A vào lúc 8g. Hàn Quốc gặp Nam Phi trong khi Mexico đối đầu Cộng hòa Séc.

Ở bảng đấu này, Mexico đã sớm đi tiếp với ngôi đầu bảng. Hàn Quốc xếp thứ 2 với 3 điểm trong khi Séc và Nam Phi đứng cuối với 1 điểm.

Hàn Quốc đang nắm lợi thế và sẽ giành vé chính thức đi tiếp. Tuy nhiên, nếu thua Nam Phi, đội bóng xứ Kim chi rất có thể sẽ phải dừng cuộc chơi.

Lịch thi đấu và trực tiếp ngày 25/6 2g, bảng B

Thụy Sĩ-Canada (VTV3, VTV6, VTV10, FTP Play)

Bosnia & Herzegovina-Qatar (VTV2, VTV9, FTP Play)

Bảng xếp hạng: Canada (4 điểm), Thụy Sĩ (4), Bosnia & Herzegovina (1), Qatar (1) 5g, bảng C

Maroc-Haiti (VTV2, VTV9, FTP Play)

Scotland-Brazil (VTV3, VTV6, VTV10, FTP Play)

Bảng xếp hạng: Brazil (4 điểm), Maroc (4), Scotland (3), Haiti (0)

8g, bảng A

Nam Phi-Hàn Quốc (VTV3, VTV6, VTV10, FTP Play)

CH Séc-Mexico (VTV2, VTV9, FTP Play)

Bảng xếp hạng: Mexico (6 điểm), Hàn Quốc (3), CH Séc (1), Nam Phi (1)

