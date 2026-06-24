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World Cup 2026: Xác định đội tuyển thứ 7 góp mặt ở vòng knock-out

Colombia đã vượt qua CHDC Congo 1-0 nhờ bàn thắng của Daniel Muñoz để trở thành đội bóng đầu tiên của bảng K góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026.

Huy Khánh
Daniel Munoz (số 2) ghi bàn đưa Colombia vào vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Daniel Munoz (số 2) ghi bàn đưa Colombia vào vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Colombia đã chính thức trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước CHDC Congo ở lượt trận thứ 2 bảng K.

Daniel Munoz sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để mang niềm vui trọn vẹn về cho đại diện Nam Mỹ.

Phút 76, Cordoba có pha làm tường để tạo cơ hội cho Munoz băng lên dứt điểm đưa bóng khẽ chạm chân hậu vệ CHDC Congo đổi hướng khiến thủ thành Mpasi bất lực.

Chiến thắng này giúp Colombia giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên của bảng K giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Colombia sẽ đối đầu đội tuyển Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối để tranh chấp ngôi đầu bảng K.

Trong khi đó, CHDC Congo vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng đấu tiếp theo nếu họ giành chiến thắng ở trận "sinh tử" với Uzbekistan ở lượt cuối.

Như vậy, tính đến thời điểm này, vòng knock-out World Cup 2026 đã chính thức xác định được 7 đội bóng tham dự.

Trước Colombia, 6 đội bóng khác đã đi tiếp gồm Mexico, Mỹ, Đức, Argentina, Pháp và Canada.

Ở chiều ngược lại, 5 đội tuyển cũng đã sớm phải dừng cuộc chơi, gồm có Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Jordan và Panama./.

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Vòng knock-out World Cup 2026 #Đội tuyển Colombia #WC 2026 #Daniel Munoz Colombia
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WORLD CUP 2026

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