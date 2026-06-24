World Cup 2026: Đội tuyển Canada đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Trận đấu giữa Canada và Thụy Sĩ vào lúc 2h00 ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam) không chỉ là cuộc đối đầu cuối cùng ở vòng bảng, mà còn có thể sẽ trở thành cột mốc lịch sử đối với bóng đá Canada.

Sau hai lượt trận, đội chủ nhà Canada đang nắm lợi thế lớn và chỉ cần hòa là họ sẽ có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup và thậm chí có thể kết thúc ở vị trí dẫn đầu.

Đây là kịch bản đầy ý nghĩa với một đội tuyển chưa từng chiến thắng cho tới World Cup lần này. Canada từng bước vào giải với áp lực rất lớn bởi được thi đấu trên sân nhà, trước sự kỳ vọng ngày càng cao của người hâm mộ.

Nhưng sau hai trận đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch đã cho thấy họ không chỉ góp mặt với tư cách đồng chủ nhà mà còn muốn cạnh tranh thực sự.

Cục diện ở bảng B đã cho thấy rõ lợi thế của Canada, cùng được 4 điểm như Thụy Sĩ nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Một kết quả hòa là đủ để Canada giữ ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cần chiến thắng nếu muốn giành vị trí số 1. Điều này đặt Canada vào tình thế vừa thuận lợi, vừa khó xử: họ có quyền tính toán, nhưng nếu chơi quá thận trọng, đội bóng có thể đánh mất bản sắc pressing và tốc độ vốn là điểm mạnh dưới thời huấn luyện viên Marsch.

Thụy Sĩ là đội bóng có kinh nghiệm dày dạn, thường xuyên vượt qua vòng bảng World Cup và nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, thực dụng. Họ không cần kiểm soát bóng áp đảo để tạo nguy hiểm, mà biết chờ đối thủ mắc sai lầm. Do vậy, Canada phải cân bằng giữa khát vọng tấn công và yêu cầu kiểm soát rủi ro trong một trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc sơ hở cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Khó khăn lớn nhất của Canada trước trận này là chấn thương của Ismaël Koné. Tiền vệ này bị gãy chân trong trận thắng Qatar và phải nghỉ đến hết giải. Đây là tổn thất nặng nề bởi Koné đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, nơi Canada cần sức mạnh tranh chấp, khả năng pressing và sự cơ động để duy trì cường độ thi đấu.

Huấn luyện viên Marsch thừa nhận rằng việc mất Koné khiến đội tuyển yếu đi, không chỉ về chuyên môn mà còn cả về tinh thần.

Tuy nhiên, điều này cũng là động lực cho toàn đội. Nathan Saliba, người thay Koné ở trận gặp Qatar, đã ghi bàn và giơ chiếc áo số 8 của đồng đội để tri ân. Hình ảnh đó cho thấy tinh thần đoàn kết của Canada trong thời điểm khó khăn.

Nếu Saliba, Jonathan Osorio hoặc Mathieu Choinière có thể lấp khoảng trống Koné để lại, Canada sẽ chứng minh họ đã bắt đầu có chiều sâu lực lượng - yếu tố cần thiết nếu muốn tiến xa hơn ở vòng knock-out.

Một vấn đề nữa là khả năng ra sân của Alphonso Davies. Đội trưởng Canada chưa thi đấu trận nào tại World Cup 2026 vì đang hồi phục chấn thương. Sự trở lại của Davies chắc chắn sẽ tạo cú hích lớn nhờ tầm ảnh hưởng của anh. Nhưng ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc giữa việc dùng Davies để tranh ngôi đầu bảng và việc bảo toàn thể lực cho anh để chuẩn bị cho các vòng sau.

Canada có nhiều lý do để tin tưởng vào hàng công hiện nay. Jonathan David vừa có màn trình diễn bùng nổ trước Qatar, trong khi Cyle Larin tiếp tục cho thấy kinh nghiệm và khả năng tạo áp lực trong vòng cấm. Khi hai tiền đạo chủ lực cùng tìm được cảm giác ghi bàn, Canada trở nên nguy hiểm hơn trong các pha chuyển trạng thái nhanh. Trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của Thụy Sĩ, hiệu quả ở những pha xử lý cuối cùng sẽ đóng vai trò quyết định.

Với Thụy Sĩ, một kết quả hòa cũng đủ để đi tiếp, nhưng chiến thắng sẽ giúp họ vượt Canada để chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, yếu tố sân nhà sẽ tiếp tục là lợi thế lớn của Canada. Sân BC Place đã chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt trong trận thắng Qatar, và trận gặp Thụy Sĩ nhiều khả năng còn sôi động hơn khi cơ hội lịch sử đang ở rất gần. Đây sẽ là cuộc so tài giữa một đội bóng kinh nghiệm từ châu Âu và một đội bóng đang khát vọng vươn lên ở Bắc Mỹ.

Nếu chiến thắng, Canada sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đủ sức cạnh tranh với các đội bóng giàu kinh nghiệm. Nếu hòa, mục tiêu lịch sử vẫn hoàn thành: lần đầu tiên vào vòng knock-out và nhiều khả năng đứng đầu bảng. Sau nhiều năm bóng đá nam Canada đi tìm vị thế ở đấu trường thế giới, trận đấu lần này có thể trở thành thời điểm đánh dấu bước ngoặt thật sự.

Từ Vancouver tới Toronto, từ sân vận động tới khu FanZone và các cộng đồng địa phương, World Cup 2026 đang tạo ra làn sóng quan tâm mới đối với bóng đá tại Canada. Một kết quả thuận lợi trước Thụy Sĩ sẽ không chỉ đưa họ vào vòng sau mà còn củng cố niềm tin rằng giải đấu có thể trở thành điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của bóng đá Canada./.

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