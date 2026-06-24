Toàn cảnh World Cup: Ronaldo "trả lời" Messi, tuyển Anh gây thất vọng tràn trề

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.

Sau trận hòa thất vọng trước Cộng hòa dân chủ Congo ngày ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đã trở lại đầy mạnh mẽ trong cuộc đối đầu Uzbekistan.

Chiến thắng đậm giúp Bồ Đào Nha có 4 điểm sau hai lượt trận và đứng thứ hai bảng K. Ở lượt đấu cuối, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ quyết đấu Colombia để tranh ngôi đầu bảng.

Còn tại bảng L, đội tuyển Anh đã bị Ghana cầm hòa 0-0 trong trận đấu thiếu điểm nhấn trên sân Boston. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội hơn, “Tam sư” vẫn không thể tìm được bàn thắng và gây thất vọng lớn./.