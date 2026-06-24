Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn Vòm Vàng

Ngày 23/6, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm cột mốc đầu tiên của chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng cho nước Mỹ" (Golden Dome for America - GDA) đã đạt kết quả thành công.

Ngày 23/6, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm cột mốc đầu tiên của chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng cho nước Mỹ" (Golden Dome for America - GDA) đã đạt kết quả thành công, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng lá chắn phòng thủ đa tầng bảo vệ lãnh thổ Mỹ.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Vòm Vàng là một trong những ưu tiên chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí tiên tiến khác.

Hệ thống này sử dụng công nghệ năng lượng định hướng tiên tiến cùng nền tảng Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), cho phép tự động phát hiện, nhận dạng và tiêu diệt các mục tiêu đang tiếp cận.

Ông Hegseth khẳng định, cuộc thử nghiệm được tiến hành đúng kế hoạch và toàn bộ các mục tiêu mô phỏng, bao gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình, đều bị đánh chặn thành công.

Giới chuyên gia quốc phòng nhận định, kết quả thử nghiệm ban đầu là tín hiệu tích cực đối với chương trình, song việc xây dựng một lá chắn phòng thủ toàn diện cho lãnh thổ Mỹ sẽ đòi hỏi nhiều năm phát triển công nghệ, thử nghiệm và đầu tư ngân sách quy mô lớn./.