Nhận định Nam Phi vs Hàn Quốc: Chiến binh "taegeuk" và tấm vé định mệnh?

Lượt trận cuối cùng bảng A World Cup 2026 chứng kiến cuộc đụng độ mang tính chất sinh tử giữa Nam Phi và Hàn Quốc. Đại diện châu Á nắm quyền tự quyết, trong khi "Bafana Bafana" ở vào thế chân tường.

Lượt đấu hạ màn của bảng A tại chiến dịch World Cup 2026 mang đến một cục diện cực kỳ căng thẳng. Trên sân vận động Monterrey, đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Nam Phi sẽ bước vào một trận chung kết thực sự để định đoạt tấm vé tiến vào vòng loại trực tiếp. Nhìn vào điểm rơi phong độ của cả hai đội kể từ đầu giải, sự chênh lệch về tính ổn định và khả năng chắt chiu điểm số đang được thể hiện một cách khá rõ nét.

VietnamPlus dự đoán tỷ số chung cuộc: Nam Phi thua Hàn Quốc với tỷ số 0-2./.