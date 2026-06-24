Xem trọn vẹn World Cup 2026 được nhận lương 50.000 USD?

Với đa số người hâm mộ, World Cup là những đêm thức trắng, những ngày “treo lịch làm việc” để không bỏ lỡ các trận cầu đỉnh cao.

Nhưng tại World Cup 2026, đam mê bóng đá đã được nâng lên thành… một công việc thực thụ, với mức thu nhập khiến nhiều người bất ngờ: 50.000 USD chỉ để xem trọn vẹn giải đấu.

Hai cổ động viên người Mỹ, Austin Franklin (29 tuổi) và Kevin Akoto (26 tuổi) đang đảm nhận vị trí đặc biệt mang tên “Chief World Cup Watcher” - tạm dịch là “Người xem World Cup chuyên nghiệp."

Trong suốt 39 ngày diễn ra giải đấu, họ có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ 104 trận đấu trong một không gian kính đặc biệt dựng ngay tại Quảng trường Thời đại nổi tiếng ở thành phố New York (Mỹ).

Bên trong “hộp kính World Cup," Franklin và Akoto được trang bị đầy đủ tiện nghi để theo dõi bóng đá từ sáng đến tối, bao gồm hai màn hình cỡ 85 inch, ghế sofa, bàn bilắc, khu vực tương tác dành cho người hâm mộ.

Mỗi ngày, hàng nghìn du khách đi qua Quảng trường Thời đại đều có thể trực tiếp theo dõi “công việc xem bóng đá” của họ như một show diễn giữa đời thực.

Ý tưởng độc đáo này do Fox Sports - đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ, triển khai. Sau hàng nghìn video ứng tuyển từ khắp nước Mỹ, hãng đã chọn ra hai gương mặt phù hợp nhất để biến việc xem bóng đá thành một trải nghiệm truyền thông sống động, lan tỏa không khí World Cup theo cách chưa từng có.

Để nhận công việc “trong mơ” này, Kevin Akoto thậm chí đã đưa ra những quyết định không dễ dàng: nghỉ việc và đánh đổi cả một mối quan hệ cá nhân để theo đuổi cơ hội kéo dài hơn một tháng.

Anh chia sẻ rằng không phải trận đấu nào cũng hấp dẫn, nhưng đổi lại là những khoảnh khắc bóng đá đỉnh cao và trải nghiệm hiếm có trong đời.

Trong khi đó, Austin Franklin cho biết bầu không khí tại Quảng trường Thời đại là điều anh khó quên nhất, đặc biệt là khi hàng trăm cổ động viên Brazil biến khu vực này thành một “sân vận động thu nhỏ” giữa lòng New York.

Franklin cho biết: “Đó là ký ức tôi sẽ nhớ suốt đời. Người hâm mộ Brazil mang đến nguồn năng lượng tuyệt vời và biến mỗi trận đấu thành một lễ hội thực sự."

Không chỉ xem bóng đá, hai “khán giả chuyên nghiệp” còn tương tác với người hâm mộ, bình luận trận đấu và tạo nội dung trên mạng xã hội, biến mỗi ngày tại World Cup thành một chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ.

World Cup từ lâu đã là một ngành công nghiệp tỷ USD, nơi bóng đá không chỉ là thể thao mà còn là truyền thông, giải trí và kinh doanh.

Câu chuyện của Franklin và Akoto cho thấy đôi khi, tình yêu bóng đá có thể được “trả lương” theo cách mà hàng triệu người hâm mộ từng chỉ dám tưởng tượng./.

World Cup 2026: Văn hóa tiền tip trở thành bài toán với ngành dịch vụ Mỹ Chủ nhà hàng, các cơ sở kinh doanh tại Kansas City, Atlanta và Philadelphia đã bắt đầu tự động cộng thêm 20% phí phục vụ (tiền boa) vào hóa đơn thanh toán trong suốt thời gian diễn ra World Cup.