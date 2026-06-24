Chính trị

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Theo Kết luận số 52-KL/TW, Bộ Chính trị kết luận thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

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Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận số 52-KL/TW nêu rõ xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU, ngày 19/5/2026 của Tỉnh ủy Bắc Ninh xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chính trị kết luận thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Chính trị #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Thành phố trực thuộc trung ương Bắc Ninh
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