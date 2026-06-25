Toàn cảnh trận động đất mạnh nhất trong hơn 125 năm làm rung chuyển Venezuela

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngoài khơi Venezuela ngày 24/6, làm rung chuyển nhiều khu vực, gây hư hại công trình và buộc người dân sơ tán khẩn cấp.

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngoài khơi phía bắc Venezuela ngày 24/6 (giờ địa phương) đã gây rung chấn trên diện rộng, làm hư hại nhiều công trình tại thủ đô Caracas và các khu vực lân cận.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 18h04, cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, trận động đất thứ hai mạnh hơn tiếp tục xuất hiện. Truyền thông quốc tế cho biết đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Venezuela và lớn nhất trong hơn 125 năm qua.

Nhiều người dân đã khẩn cấp sơ tán khỏi các tòa nhà. Một số công trình tại các khu phố Altamira và Los Palos Grandes bị hư hại nghiêm trọng, xuất hiện vết nứt lớn hoặc sập đổ cục bộ.

Rung chấn cũng được cảm nhận tại Colombia. Cảnh báo sóng thần từng được phát đi đối với một số khu vực Caribe nhưng đã được gỡ bỏ sau đó. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong./.