Tổng thống Mỹ nêu điều kiện ký thông qua dự luật nhà ở

Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hoãn ký dự luật về nhà ở đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng, đồng thời kêu gọi Quốc hội ưu tiên thông qua dự luật SAVE America về xác minh quốc tịch cử tri.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo hủy lễ ký dự luật dự kiến diễn ra tại Quốc hội và cho biết sẽ chỉ xem xét văn bản này sau khi Quốc hội thông qua dự luật SAVE America - một trong những ưu tiên của Tổng thống Trump về xác minh danh tính cử tri và bảo đảm tính liêm chính bầu cử. Tổng thống gọi việc ban hành dự luật này là một "tình trạng khẩn cấp quốc gia."

Phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, ông Trump không xác nhận sẽ phủ quyết dự luật nhà ở nhưng nhấn mạnh chưa có kế hoạch ký ban hành và muốn chờ diễn biến liên quan đến dự luật SAVE America.

Dự luật nhà ở được lưỡng viện Quốc hội thông qua với sự đồng thuận hiếm thấy của cả hai đảng, nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở, giảm chi phí nhà đất và hạn chế việc các quỹ đầu tư mua số lượng lớn nhà ở dành cho một gia đình.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune đều coi đây là một thắng lợi lập pháp quan trọng.

Trong khi đó, dự luật SAVE America yêu cầu người đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang phải xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch Mỹ. Dự luật đã được Hạ viện thông qua nhưng hiện chưa đủ số phiếu cần thiết để vượt qua Thượng viện, do vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Dân chủ.

Động thái của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng được cho là có thể làm chậm tiến trình ban hành một trong số ít dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng trong kỳ họp Quốc hội hiện nay./.