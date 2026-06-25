Đã có bao nhiêu trận đấu định đoạt bằng loạt luân lưu trong lịch sử World Cup?

Loạt đá luân lưu 11m được FIFA áp dụng tại World Cup từ năm 1978 nhằm thay thế việc đá lại hoặc tung đồng xu để phân định thắng thua.

Loạt đá luân lưu 11m luôn là phần kịch tính nhất của các kỳ World Cup. Trong hơn bốn thập kỷ qua, đã có 35 loạt đá luân lưu diễn ra tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Loạt đá luân lưu 11m được FIFA áp dụng tại World Cup từ năm 1978 nhằm thay thế việc đá lại hoặc tung đồng xu để phân định thắng thua.

Tuy nhiên, phải đến bán kết World Cup 1982 giữa Đức và Pháp, thế giới mới lần đầu chứng kiến một trận đấu World Cup được quyết định trên chấm 11m./.

Chân dung những đội bóng đã giành quyền vào knock-out World Cup 2026 Vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định được 13 đội góp mặt gồm Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Maroc, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia.