Phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định

Bộ Công an phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc, huy động sự tham gia của lực lượng công an từ cấp bộ đến cấp xã.

Sáng 24/6/2026, tại trụ sở Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); đồng thời triển khai các kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an./.