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Israel chưa rút quân khỏi Liban, đàm phán khu vực đứng trước thử thách mới

Mỹ và Israel được cho là đã đạt đồng thuận về việc duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Liban, trong bối cảnh đàm phán với Iran và căng thẳng liên quan Hezbollah tiếp diễn.

Dương Linh
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Theo truyền thông Israel, Mỹ và Israel đã đạt được những thống nhất mới liên quan đến tình hình Liban, trong đó việc Israel rút quân khỏi miền Nam Liban hiện chưa được đưa vào chương trình nghị sự. Các hoạt động quân sự của Israel được cho là sẽ thu hẹp phạm vi và tăng cường phối hợp với phía Mỹ. Diễn biến này diễn ra song song với các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel với Chính phủ Liban. Hezbollah tiếp tục là một trong những vấn đề trọng tâm của các cuộc đàm phán hiện nay./.

#Tình hình Liban và cuộc xung đột #Quan hệ Mỹ-Israel và rút quân #Đàm phán Mỹ-Iran và đối thoại khu vực #Vai trò của Hezbollah trong xung đột #Chính sách quân sự của Israel tại Liban