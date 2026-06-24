Israel xem xét rút một phần quân khỏi miền Nam Liban

Israel đang xem xét khả năng rút một phần lực lượng khỏi miền Nam Liban trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Liban tại Washington nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho tình hình an ninh dọc biên giới hai nước.

Theo kênh truyền hình Channel 13 của Israel, nội dung rút quân khỏi một số khu vực hiện do quân đội Israel (IDF) kiểm soát đang được thảo luận giữa các phái đoàn Israel và Liban trong vòng đàm phán mới nhất dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Một quan chức cấp cao Israel giấu tên cho biết các lực lượng IDF đã kiểm soát một số khu vực trong những ngày gần đây nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

Theo nguồn tin này, việc kiểm soát các địa bàn nói trên được tính toán như một công cụ thương lượng, qua đó tạo điều kiện cho các bước rút quân tiếp theo nếu đạt được các thỏa thuận an ninh phù hợp.

Theo kế hoạch đang được xem xét, Israel có thể triển khai một chương trình thí điểm, theo đó rút quân khỏi một số khu vực ở miền Nam Liban và chuyển giao quyền kiểm soát cho quân đội Liban.

Mục tiêu của chương trình là đánh giá khả năng của quân đội Liban trong việc duy trì an ninh tại các khu vực tiếp giáp biên giới và ngăn chặn sự tái hiện diện của Hezbollah.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ổn định tình hình tại Liban đang được đẩy mạnh sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng xung đột khu vực.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem đều yêu cầu Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi lãnh thổ Liban./.

Quân đội Israel ra chỉ thị hạn chế hoạt động ở miền Nam Liban Binh lính Israel chủ yếu chỉ được phép thực hiện các hành động phòng thủ và chỉ được phép nổ súng để đáp trả mối đe dọa trực tiếp trừ khi nhận được sự cho phép rõ ràng từ Tổng Tham mưu trưởng IDF.