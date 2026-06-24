Iran hứng đợt tấn công mạng thứ hai trong hai tuần

Ngày 23/6, hệ thống ngân hàng Iran tiếp tục trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, buộc 3 ngân hàng nhà nước lớn nhất nước này phải tạm dừng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập trái phép.

Công ty Dịch vụ Tin học (ISC), đơn vị vận hành hạ tầng công nghệ ngân hàng của Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống xử lý giao dịch thẻ của Ngân hàng Melli, Ngân hàng Saderat và Ngân hàng Tejarat.

Để bảo đảm an toàn hệ thống, các dịch vụ sử dụng thẻ tại ba ngân hàng này đã bị đình chỉ hoàn toàn, bao gồm máy rút tiền tự động (ATM), thiết bị thanh toán tại điểm bán hàng (POS) và các ứng dụng ngân hàng điện tử liên kết với thẻ.

Việc ngừng hoạt động tại 3 ngân hàng lớn đã tạo ra ảnh hưởng lan tỏa trên toàn hệ thống tài chính Iran khi khách hàng chuyển sang thực hiện giao dịch tại các ngân hàng khác.

Lượng giao dịch tăng đột biến đã gây áp lực lớn lên mạng lưới thanh toán quốc gia, khiến một số ngân hàng không bị tấn công cũng gặp tình trạng chậm hoặc gián đoạn dịch vụ trong thời gian ngắn.

Ngân hàng Trung ương Iran cho biết các sự cố dự kiến sẽ được khắc phục trong sáng 24/6 theo giờ địa phương và các dịch vụ sẽ dần trở lại hoạt động bình thường. Đến tối 23/6, các chuyên gia an ninh mạng vẫn tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và xử lý sự cố.

Đây là cuộc tấn công mạng lớn thứ hai nhằm vào hệ thống ngân hàng Iran chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần. Trước đó, ngày 14/6, bốn ngân hàng gồm Melli, Saderat, Tejarat và Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Iran cũng bị gián đoạn hoạt động sau khi tin tặc tấn công vào một hệ thống liên lạc dùng chung của ngành ngân hàng. Sự cố khi đó kéo dài nhiều ngày, dù giới chức Iran khẳng định không có dữ liệu khách hàng nào bị đánh cắp.

Những năm gần đây, các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Iran diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng và cơ quan nhà nước.

Giới quan sát nhận định việc các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào hệ thống ngân hàng diễn ra trong bối cảnh Iran đang bước vào giai đoạn đàm phán và tái thiết hậu xung đột cho thấy không gian mạng đang nổi lên như một mặt trận cạnh tranh chiến lược ngày càng quan trọng tại Trung Đông.

Đồng thời, sự việc cũng phản ánh mức độ dễ tổn thương của các hạ tầng tài chính số trước các cuộc tấn công mạng có chủ đích và quy mô lớn./.

Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ của 4 ngân hàng lớn tại Iran Hội đồng Điều phối Ngân hàng Iran cho biết một cuộc tấn công mạng đã làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.