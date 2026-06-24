LHQ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc ngày 23/6 thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố chính thức, Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết chiến dịch sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực, Mỹ cùng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải biển.

Theo người đứng đầu IMO, các bên hữu quan đã đạt được những bảo đảm cần thiết về an toàn, đồng thời tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện hàng hải nhằm bảo đảm hoạt động sơ tán được thực hiện an toàn và hiệu quả.



Chiến dịch trên được triển khai trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại Vùng Vịnh và khu vực eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian qua do căng thẳng quân sự giữa Iran, Israel và Mỹ.

Tình trạng mất an toàn trên các tuyến hàng hải chiến lược đã khiến hàng nghìn thủy thủ không thể rời tàu hoặc thay ca theo kế hoạch, làm gia tăng áp lực đối với ngành vận tải biển quốc tế.



Giới quan sát cho rằng việc IMO phối hợp trực tiếp với Iran, Mỹ và các quốc gia khu vực để tổ chức chiến dịch sơ tán cho thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên về việc khôi phục an toàn hàng hải sau khi các bên đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Hoạt động này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình khôi phục lưu thông hàng hải và thương mại quốc tế qua khu vực Vùng Vịnh trong thời gian tới./.

Xung đột tại Trung Đông: IMO lên án vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho rằng bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ và sự an toàn của vận tải biển quốc tế đều “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”