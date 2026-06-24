Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Iran

Thượng viện Mỹ ngày 23/6 đã thông qua một nghị quyết chung mang tính biểu tượng về quyền hạn chiến tranh nhằm chấm dứt các hành động thù địch của Mỹ tại Iran, qua đó cùng Hạ viện phát tín hiệu cho thấy Quốc hội nhìn nhận cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột này như thế nào.

Đây là lần thứ 10 Thượng viện cố gắng ngăn chặn cuộc chiến và kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 là một sự đảo chiều so với các nỗ lực trước đây. Mặc dù mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng từ một số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc chiến cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến tranh.

Ngay từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, đảng Dân chủ đã liên tục thúc ép tổ chức các cuộc bỏ phiếu liên quan đến cuộc chiến này.

Hầu như mỗi tuần khi Quốc hội họp, các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đều đưa ra các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, nhưng không thể tập hợp đủ số phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nắm đa số.

Trong cuộc bỏ phiếu, sự vắng mặt của hai thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa là Mitch McConnell (bang Kentucky), người gần đây phải nhập viện vì một vấn đề chưa được công bố, và Dave McCormick (bang Pennsylvania) khiến đảng Cộng hòa không có đủ đa số để ngăn chặn nỗ lực này.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để ủng hộ nghị quyết bao gồm Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (bang Louisiana), Susan Collins (bang Maine), Lisa Murkowski (bang Alaska) và Rand Paul (bang Kentucky). Trong khi đó, một nghị sỹ đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ John Fetterman (bang Pennsylvania) đã bỏ phiếu chống.

Hạ viện Mỹ đã thông qua phiên bản riêng của cơ quan lập pháp này hồi đầu tháng, với bốn hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa cùng toàn bộ các nghị sỹ đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, bất chấp sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và ban lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Mặc dù những nghị quyết như vậy không được trình lên Tổng thống để ký ban hành, song việc được thông qua vẫn là một tuyên bố mạnh mẽ, dù mang tính biểu tượng, từ Quốc hội và là lời chỉ trích đối với các hành động quân sự của chính quyền.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội Mỹ cấp 80 tỷ USD, chủ yếu cho cuộc chiến với Iran, nhằm bổ sung đạn dược và kho dự trữ.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng có mặt tại Đồi Capitol trong tuần này để đề nghị khoảng 80 tỷ USD kinh phí bổ sung nhằm củng cố nguồn cung quốc phòng sau cuộc chiến với Iran.

Đề xuất này đang bị giám sát chặt chẽ trong bối cảnh nhiều người Mỹ đang chật vật với giá xăng cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Yêu cầu tài trợ của Bộ Chiến tranh là một phần trong kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quân sự lên tới 1.500 tỷ USD mà Nhà Trắng mong muốn đưa vào đề xuất ngân sách năm nay./.

Mỹ tuyên bố Iran chấp nhận để IAEA nối lại thanh sát hạt nhân Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Iran đã "hoàn toàn đồng ý" với việc tiến hành các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong tương lai lâu dài.