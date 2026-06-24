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Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba kiện Bộ Chiến tranh Mỹ

Alibaba bác bỏ kết luận của Lầu Năm Góc rằng tập đoàn này có liên quan đến quân đội Trung Quốc, khẳng định các cáo buộc nêu trên không có cơ sở thực tế hoặc pháp lý.

Lê Hải
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/6, tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ, phản đối việc Bộ Chiến tranh đưa doanh nghiệp này vào danh sách “công ty quân sự Trung Quốc,” cho rằng quyết định này thiếu cơ sở pháp lý và mang tính tùy tiện.

Trong đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở San Francisco, Alibaba bác bỏ kết luận của Lầu Năm Góc rằng tập đoàn này có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Alibaba khẳng định các cáo buộc nêu trên không có cơ sở thực tế hoặc pháp lý.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ Chiến tranh Mỹ đã công bố “danh sách đen” mới gồm 80 công ty và các công ty con bị cho là đang hỗ trợ quân đội Trung Quốc, trong đó có các tập đoàn lớn như Alibaba, Baidu và hãng sản xuất xe điện BYD.

Theo quy định, kể từ ngày 30/6 tới, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không được ký kết hợp đồng mới với các doanh nghiệp nằm trong danh sách hoặc các công ty con do các doanh nghiệp này kiểm soát.

Alibaba cho rằng quy định này đã gây tác động thực tế, khi một số đơn vị đại diện lâu năm tại Mỹ thông báo không thể tiếp tục hợp tác với tập đoàn.

Trong đơn kiện, Alibaba khẳng định mình là doanh nghiệp thương mại điện tử và dịch vụ điện toán đám mây niêm yết công khai, với cơ cấu cổ đông đa dạng, trong đó có nhiều định chế tài chính lớn của Mỹ như JPMorgan, Citigroup và BlackRock.

Nhằm đáp trả động thái của Washington, ngày 22/6, Trung Quốc đã áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 công ty Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và khai thác đất hiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn Alibaba #Bộ Chiến tranh Mỹ #Lầu Năm Góc Mỹ Trung Quốc
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