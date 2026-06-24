Mỹ: 17 bang đồng loạt khởi kiện California về đạo luật rác thải nhựa

Đạo luật buộc các doanh nghiệp “khai tử” nhựa sử dụng một lần của bang California (Mỹ) đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, sau khi 17 bang tại Mỹ đồng loạt nộp đơn kiện vì cho rằng những quy định áp đặt quá mức này sẽ bóp nghẹt chuỗi cung ứng và đẩy áp lực tăng giá về phía người tiêu dùng.

Được ban hành từ năm 2022, đạo luật mang tên "Phòng chống ô nhiễm nhựa và trách nhiệm của nhà sản xuất Bao bì" quy định các doanh nghiệp hoạt động tại California phải giảm dần việc sử dụng nhựa một lần, đồng thời bắt buộc toàn bộ bao bì sản phẩm phải là loại có thể tái chế hoặc phân hủy sinh học.

Theo đơn kiện trình lên tòa án liên bang ngày 22/6, liên minh 17 bang do người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Nebraska Mike Hilgers dẫn đầu, cùng với Hiệp hội các nhà bán buôn và phân phối quốc gia (NAW), lập luận rằng các quy định của bang California thực chất là những quy định ngặt nghèo, làm tăng mạnh chi phí của các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày và cuối cùng người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu.

Trong khi đó, đại diện NAW cho rằng giới chức bang California không có quyền tự ban hành các chính sách có phạm vi ảnh hưởng vượt ngoài địa giới của bang, trực tiếp can thiệp vào chuỗi cung ứng trên toàn nước Mỹ và vi phạm các nguyên tắc hiến pháp về quyền tự trị giữa các bang tại Mỹ. Liên minh này đề nghị tòa án tuyên bố đạo luật trên vô hiệu và đình chỉ ngay việc triển khai.

Trước động thái trên, Cơ quan tái chế California (CalRecycle) cho biết họ không bình luận về các vụ kiện đang diễn ra và hiện vẫn tập trung vào mục tiêu thực thi luật.

Các quan chức môi trường bang California khẳng định đạo luật này nhằm dịch chuyển trách nhiệm quản lý rác thải sang phía các nhà sản xuất, buộc họ phải đổi mới thiết bị và thiết kế bao bì để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, qua đó giảm chi phí xử lý rác cho người đóng thuế./.

Ô nhiễm rác thải nhựa trong du lịch: Hành động thế nào cho tương lai xanh? Các chuyên gia UNDP cho rằng dù 95-100% doanh nghiệp nhận thức được tác hại của rác nhựa, nhưng 95% (Ninh Bình), 81,6% (Đà Nẵng) vẫn đang cung cấp nhựa dùng 1 lần. Thách thức của du lịch thực sự lớn.

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