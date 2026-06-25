Điện mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Mozambique

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Mozambique và 51 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique (25/6/1975-25/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Daniel Francisco Chapo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Maria Benvinda Delfina Levi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Margarida Talapa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Maria Manuela dos Santos Lucas./.

Việt Nam-Mozambique đồng hành trên con đường phát triển Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt tại Quảng trường Độc lập, biểu tượng cho tinh thần kiên cường của nhân dân Mozambique, bên cạnh Đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.