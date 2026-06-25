Chính trị

Điện mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Mozambique

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Mozambique và 51 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mozambique, các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Mozambique.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Mozambique và 51 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique (25/6/1975-25/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Daniel Francisco Chapo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Maria Benvinda Delfina Levi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Margarida Talapa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Maria Manuela dos Santos Lucas./.

(TTXVN/Vietnam+)
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