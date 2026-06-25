Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khơi dậy trách nhiệm trong thanh niên

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và học tập suốt đời, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, cống hiến vì đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc với các thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, coi đây là định hướng quan trọng cho thế hệ trẻ.

Biến lời hứa thành những việc làm thực chất

Là đại biểu dự Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Lê Minh Đức cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng không khí tại Đại hội đã mang đến nhiều cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN, đất nước đang đứng trước vận hội phát triển mới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ đơn thuần là lực lượng kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước mà cần trực tiếp dấn thân, tham gia kiến tạo tương lai của đất nước.

Điều khiến Minh Đức tâm đắc nhất là câu hỏi mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra với thế hệ trẻ: "Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, quê hương, đất nước tốt đẹp hơn?" Đây thực sự là một bài học lớn, một lời tự thức tỉnh rất mạnh mẽ đối với người trẻ.

"Câu hỏi ấy không phải là một khẩu hiệu khô khan mà là chiếc gương để mỗi đoàn viên tự soi, tự sửa mình mỗi ngày," Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN chia sẻ.

Để trả lời câu hỏi đó bằng hành động, mỗi thanh niên cần xây dựng hình ảnh người trẻ Việt Nam khi bước ra thế giới với sự tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách và sâu sắc về văn hóa.

Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN cho rằng, tuổi trẻ hôm nay cần biến lời hứa thành những việc làm thực chất thông qua việc không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiên phong trong chuyển đổi số và sẵn sàng dấn thân vào những việc khó, việc mới tại cơ sở.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, Minh Đức bày tỏ mong muốn tuổi trẻ cả nước tiếp tục nhận được sự quan tâm, dẫn dắt và tạo điều kiện từ Đảng, Nhà nước để có thêm những điểm tựa vững chắc, từ đó tự tin trưởng thành, cống hiến trọn vẹn sức trẻ và trí tuệ cho Tổ quốc.

Khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước

Là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính Tuyên Quang Chẩu Thị Phương cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền cảm hứng và khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên đối với sự phát triển của đất nước.

Theo Chẩu Thị Phương, điều tâm đắc nhất là trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quan điểm thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận, còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai bằng tri thức, năng lực, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm.

Đây là sự ghi nhận đối với vai trò của thế hệ trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

"Là một cán bộ trẻ đang công tác trong cơ quan nhà nước, tôi coi đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn," Chẩu Thị Phương chia sẻ.

Đánh giá về yêu cầu "nói đi đôi với làm" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra đối với cán bộ Đoàn, Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính Tuyên Quang cho rằng, đây cũng là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trẻ trong các cơ quan hành chính hiện nay.

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền công vụ hiện đại, mỗi cán bộ trẻ cần phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tham mưu để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính Tuyên Quang, đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan nhà nước cần trở thành lực lượng đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn công việc.

Mỗi đoàn viên cần chủ động tiếp cận các nền tảng số, khai thác hiệu quả dữ liệu và các công cụ số nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Sau Đại hội, Chi đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn và chuyển đổi số. Trong đó, Chi đoàn tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên; khuyến khích nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời duy trì, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng.

"Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động của Chi đoàn đều mang lại hiệu quả cụ thể, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhân ái của tuổi trẻ. Đó cũng là cách để cụ thể hóa tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn bằng những việc làm thiết thực hằng ngày," Phương nhấn mạnh.

Đổi mới cách truyền cảm hứng đến thanh niên

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Báo và Phát thanh-Truyền hình Cần Thơ Lê Cúc Vy cho biết, đặc biệt tâm đắc với quan điểm giáo dục lý tưởng cho thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt nghị quyết hay những khẩu hiệu mang tính hình thức.

Theo Cúc Vy, điều quan trọng nhất là giúp thanh niên hiểu được ý nghĩa của những giá trị mình đang theo đuổi, từ đó hình thành niềm tin và chuyển hóa thành hành động cụ thể trong cuộc sống.

"Là một cán bộ Đoàn và cũng là một nhà báo trẻ, tôi nhận thấy thanh niên ngày nay rất năng động, có chính kiến và luôn mong muốn được lắng nghe, được đối thoại. Vì vậy, việc giáo dục lý tưởng cần được thực hiện bằng những câu chuyện thực tế, những tấm gương truyền cảm hứng và những hoạt động trải nghiệm thiết thực. Khi thanh niên thấy được vai trò của mình trong sự phát triển của quê hương, đất nước thì các bạn sẽ chủ động cống hiến bằng tinh thần tự giác và trách nhiệm," Cúc Vy cho biết.

Với yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh và nhân văn trên không gian mạng, Cúc Vy cho rằng, đây là định hướng rất phù hợp với thực tiễn khi thanh niên hiện dành phần lớn thời gian tiếp cận thông tin trên các nền tảng số.

Đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Cúc Vy, cùng với việc bảo đảm tính chính thống, báo chí và tổ chức Đoàn cần đổi mới hình thức truyền tải theo hướng ngắn gọn, sinh động, gần gũi với từng nhóm đối tượng; đồng thời tăng cường tương tác, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để tạo ra những nội dung thực sự có giá trị, lan tỏa năng lượng tích cực và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Thời gian tới, bên cạnh việc trang bị kỹ năng truyền thông, Vy mong muốn lồng ghép các nội dung về kỹ năng số, ứng xử văn minh trên không gian mạng, kỹ năng kiểm chứng thông tin và xây dựng hình ảnh tích cực của người trẻ; đồng thời tạo thêm nhiều sân chơi để thanh thiếu nhi được trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Theo Cúc Vy, thông điệp "nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn" là định hướng rất thiết thực đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Với vai trò là một phát thanh viên trẻ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và đại biểu dự Đại hội, Cúc Vy sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực báo chí, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và chương trình dành cho thanh thiếu nhi, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến.

"Tôi tin rằng mỗi người trẻ, dù ở bất kỳ vị trí nào, nếu luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và sẵn sàng đóng góp cho xã hội thì đều có thể góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới," Cúc Vy bày tỏ./.

Đại biểu Đại hội Đoàn: Phát biểu của Tổng Bí thư là động lực lớn với thanh niên Các đại biểu Đại hội Đoàn cho hay bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chạm đến trái tim và là động lực cho thế hệ trẻ nỗ lực hơn nữa trong học tập, lao động và cống hiến.