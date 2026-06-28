Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ gìn gia đình là giữ gìn sức mạnh trường tồn của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn gia đình để xây dựng nền văn hóa, đạo đức và nhân cách Việt Nam truyền thống.

Trong thư gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới Xã hội chủ nghĩa.

Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn; trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm./.

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