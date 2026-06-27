Chuỗi hoạt động tôn vinh di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và 80 năm Người thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil từ ngày 26/6-28/6.

Đây là địa phương có ý nghĩa đặc biệt trong việc lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời, sự nghiệp và những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp. Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa sâu sắc hơn nữa những giá trị tư tưởng, văn hóa và di sản của Người, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Pháp.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề mang tên "Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Không gian hữu nghị, hòa bình Việt Nam - Pháp". Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Di tích quốc gia đặc biệt, nơi Người đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời, từ năm 1954 đến năm 1969.

Thông qua các tư liệu và hiện vật được trưng bày, triển lãm làm nổi bật những giá trị lịch sử, văn hóa của di sản Hồ Chí Minh cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Pháp. Đây cũng là dịp để công chúng Pháp và cộng đồng người Việt tại Pháp hiểu rõ hơn về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, đoàn công tác Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Công viên Montreau và thực hiện chỉnh lý, bổ sung hiện vật trưng bày tại Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử Sống, nằm trong khuôn viên Công viên Montreau, thành phố Montreuil. Nhiều ấn phẩm, tư liệu về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp, trưng bày khoa học, góp phần tôn vinh di sản của Người đối với công chúng Pháp, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của lịch sử và làm nên lịch sử. Người đã bắc nhịp cầu hữu nghị đầu tiên, đặt nền móng cho sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức dâng hương, dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống của thành phố Montreuil; tổ chức trưng bày chuyên đề và thực hiện chỉnh lý Không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng nhằm lan tỏa, tôn vinh di sản Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, lòng kính yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp.”

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, đoàn công tác của Khu Di tích đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Hai bên nhấn mạnh vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao và văn hóa trong việc gìn giữ, lan tỏa di sản của Người, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với đoàn công tác bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh và hoàn thiện Không gian trưng bày, thư viện Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán.

Hoạt động này không chỉ làm phong phú thêm nguồn tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo nên một điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như bạn bè quốc tế.

Chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học lần này là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và di sản của Người trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc và thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế./.

115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Một địa danh, hai cột mốc Hong Kong là nơi Người tổ chức Hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước nhà.