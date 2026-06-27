Tuyển Pháp thị uy sức mạnh "khủng khiếp", triệu fan tin lên ngôi vô địch World Cup

Với màn trình diễn quá thuyết phục ở vòng bảng, các cổ động viên của đội tuyển Pháp đang cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết vào khả năng giành chức vô địch World Cup của đội nhà.

Không có một cuộc đối đầu trị giá tổng cộng 380 triệu Euro giữa Kylian Mbappe và Erling Haaland như người hâm mộ mong đợi, bởi Haaland không đá chính và không ra sân dù chỉ một phút, chỉ có Mbappe có mặt trên sân. Nhưng cuộc chiến Pháp - Na Uy không vì thế mà kém phần thú vị, khi bóng đá tấn công lên ngôi, và người gây chú ý lớn nhất lại là Dembele.

Một lần nữa, bộ ba tấn công đáng mơ ước của Pháp lại nhảy múa, khi Mbappe đá "số 9 ảo", Olise đá hộ công, trong khi Dembele được trả về cánh phải, nơi anh chơi một thứ bóng đá thực sự đẳng cấp như những gì đã thể hiện ở PSG trong hai mùa bóng tuyệt vời qua./.