Triệt phá đường dây lừa đảo 250 tỷ đồng xuyên quốc gia

Bước đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng hoạt động xuyên quốc gia đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Bước đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Theo điều tra, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1992, đều trú tại tỉnh Bắc Ninh đã tuyển người sang Campuchia tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng giả danh cơ quan, tổ chức, lập website và ứng dụng giả mạo, xây dựng nhiều kịch bản để tạo lòng tin, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Khám xét vụ án, lực lượng công an thu giữ nhiều tiền mặt, ô tô, điện thoại, máy tính cùng các tài liệu liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời phong tỏa, kê biên tài sản để thu hồi cho các bị hại./.