Cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An lãnh án 15 năm tù vì tham ô hơn 2 tỷ đồng

Sau hai ngày xét xử, ngày 25/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giàu (56 tuổi, ngụ phường Long An, Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản."

Bị cáo Giàu là cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An (trụ sở ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Theo cáo trạng, Huỳnh Văn Giàu làm việc tại Công ty Bảo Minh Long An từ năm 1996 và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc từ năm 2013. Đến ngày 23/7/2024, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An đối với ông Giàu kể từ ngày 24/7/2024.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An, được giao quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh và tài chính của đơn vị, từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, Huỳnh Văn Giàu đã lập khống 16 hồ sơ tạm ứng để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong số này, bị cáo trực tiếp đứng tên 11 hồ sơ; nhờ Hồ Huỳnh Huân, là tài xế của công ty đứng tên 2 hồ sơ và Nguyễn Thanh Bình, thủ quỹ công ty đứng tên 3 hồ sơ còn lại.

Các giấy đề nghị tạm ứng được lập với nhiều nội dung như chi phí khai thác khách hàng, bán bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm giáo viên, học sinh, chi quà Tết, tạm ứng chi phí công tác và một số hoạt động khác.

Với tư cách Giám đốc, chủ tài khoản của công ty, Huỳnh Văn Giàu ký các giấy đề nghị tạm ứng và ủy nhiệm chi để kế toán chuyển tiền từ tài khoản Công ty Bảo Minh Long An vào tài khoản cá nhân của mình hoặc các cá nhân đứng tên hộ.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, số tiền được giải ngân không sử dụng cho các nội dung tạm ứng và không phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Minh Long An mà được Huỳnh Văn Giàu sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định hơn 2,1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã hoàn trả hơn 322 triệu đồng; còn lại chưa khắc phục hơn 1,8 tỷ đồng.

Sai phạm của Huỳnh Văn Giàu được phát hiện khi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tiến hành kiểm tra hoạt động tài chính, kinh doanh của Công ty Bảo Minh Long An vào các ngày 22 và 23/7/2024. Sau đó, doanh nghiệp tố cáo vụ việc đến cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra cũng xác định Nguyễn Thanh Bình và Hồ Huỳnh Huân là cấp dưới, thực hiện việc đứng tên nhận tiền theo chỉ đạo của Huỳnh Văn Giàu. Hai người này đã giao toàn bộ số tiền nhận được cho bị cáo, không được hưởng lợi và không biết mục đích sử dụng tiền nên không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ tạm ứng, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả; đồng thời được xem xét các tình tiết giảm nhẹ do có nhiều thành tích trong công tác trước đó. Tuy nhiên, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Văn Giàu 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản;" đồng thời, buộc bị cáo cùng những người có liên quan hoàn trả cho Công ty Bảo Minh Long An hơn 1,8 tỷ đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam hai kế toán tham ô hơn 27 tỷ đồng Trần Thị Thúy Lan đã cấu kết và chỉ đạo Nguyễn Lương Mai Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp để hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.