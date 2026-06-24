Thanh Hóa: Nhiều chiến công đấu tranh chống tội phạm buôn lậu qua biên giới

Sáng 24/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện Chuyên án A1-126.2P đấu tranh với hoạt động vận chuyển hàng cấm từ Lào vào Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 1 đối tượng người Lào, cách mốc quốc giới 353 khoảng 30m, thuộc thôn Khẹo, xã Bát Mọt.

Tang vật thu giữ gồm 1.050kg pháo hoa nổ cùng nhiều vật chứng liên quan, góp phần ngăn chặn kịp thời hoạt động vận chuyển hàng cấm qua biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động vận chuyển trái phép pháo và các loại hàng cấm.

Trên tuyến biên giới Houaphanh-Thanh Hóa, các đối tượng đã móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, tập kết về các huyện Sâm Nưa, Sốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ (tỉnh Houaphanh-Lào), sau đó liên hệ với các đối tượng người Việt Nam để vận chuyển qua biên giới Thanh Hóa tiêu thụ.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Chỉ tính riêng năm 2025 và đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện thành công 4 chuyên án và 15 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 24 vụ/25 đối tượng; thu giữ 33 bánh heroin, trên 13.000 viên ma túy tổng hợp, 12 kg thuốc nổ, 200 kíp nổ.

So với giai đoạn 2020-2024, tuy số vụ, số đối tượng giảm 219 vụ/250 đối tượng, song tính chất, mức độ và số lượng tang vật trong từng vụ việc ngày càng phức tạp, nghiêm trọng hơn.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh và tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Trên các cương vị công tác, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh đã trực tiếp chỉ đạo đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ quan trọng./.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ nước ngoài về Việt Nam Do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

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